IMAO PREČA POSLA?! Amerikanci 'ispalili' Netanjahua: O ovom potezu ministra odbrane SVI PRIČAJU

Kako prenosi Rojters, pozivajući se na neimenovani izraelski izvor upoznat sa slučajem, Hegset je trebalo da se sastane i sa izraelskim ministrom odbrane Izraelom Kacom tokom posete Izraelu, a jedna od glavnih tema razgovora trebalo je da bude Iran.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u sredu da je memorandum o razumevanju, kojim je okončan sukob koji su SAD i Izrael vodili protiv Irana, „završen“ i poručio da ne želi dalje angažovanje sa Teheranom.

Američka ambasada u Izraelu nije želela da komentariše otkazivanje planiranih sastanaka.

Netanjahu se protivi prodaji F-35 Turskoj

Turska, članica NATO-a, godinama kritikuje izraelske vojne operacije u Pojasu Gaze, Libanu i Siriji, a više puta je optuživala Izrael da pokušava da ugrozi sporazum o prekidu vatre između SAD i Irana, koji je posredovan uz pomoć Pakistana.

Netanjahu je u intervjuu za CNN u utorak izjavio da se protivi prodaji borbenih aviona F-35 Turskoj i da je svoj stav jasno preneo predsedniku Trampu.

„To bi narušilo odnos snaga na Bliskom istoku jer Turska ima agresivne ambicije“, rekao je izraelski premijer.

Tramp, koji zajedno sa Hegsetom učestvuje na samitu NATO-a u Turskoj, najavio je u utorak ukidanje američkih sankcija uvedenih Ankari zbog kupovine ruskog protivvazdušnog sistema S-400 2019. godine. Istovremeno je nagovestio spremnost da Turskoj ponovo omogući kupovinu lovaca F-35, što bi moglo da naiđe na snažno protivljenje u američkom Kongresu, ali i u Izraelu.

Odnosi Vašingtona i Ankare ozbiljno su narušeni nakon što je Turska kupila ruski sistem S-400, zbog čega su SAD uvele sankcije jednoj od najvećih turskih odbrambenih kompanija i isključile Ankaru iz programa razvoja i nabavke aviona F-35.

Iako su se odnosi dve zemlje znatno poboljšali od povratka Donalda Trampa u Belu kuću početkom 2025. godine, prodaja ovih borbenih aviona Turskoj i dalje je blokirana američkim zakonima.

Autor: Iva Besarabić