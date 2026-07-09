Nema povratka na staro: Kako NATO samit u Ankari oblikuje novu arhitekturu globalne bezbednosti

Darko Obradović, programski direktor Centra za stratešku analizu, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti.

NATO samit u Ankari potvrdio je strateške pravce saveznika u narednom periodu. U Ankari 32 okupljene države čine 50% svetske ekonomije, 70% globalne potrošnje za vojsku i imaju skoro milijardu stanovnika. Ključni zaključak je da više nema povratka na staro. Evropa, Kanada i SAD ostaju posvećene održavanju vojne dominacije u domenu odvraćanja, nuklearnih sposobnosti i protivraketne odbrane. Brojevi govore da su evropski saveznici i Kanada zbirno već postigli 4% od planiranih 5% ulaganja u odbranu, prema zaključcima samita u Hagu 2025. godine. Do 2035.godine NATO će ostati najsnažnija vojna sila dok šanse da rastu da Rusija postane multipolarna država.

Potvrđena je kompatibilnost i obaveznost saradnje EU i NATO-a u oblasti vojne industrije. Uvodi se dodatna standardizacija proizvodnje granata od 155 mm kako bi se olakšao transfer između savezničkih država. Posebno je važno to što je samit u Ankari zapečatio jedinstveni industrijski sektor u domenu odbrane. Pokrenute su inicijative, poput jedinstvene tačke pristupa za sve zainteresovane industrije koje žele da budu dobavljači opreme za države članice NATO-a. Naglasak je na inovacijama i zahtevima operativne sposobnosti. Četrdeset milijardi dolara je opredeljeno za dronove i odbranu od dronova. Stvoren je industrijski ekosistem koji će na osnovu konkurentnosti, inovacija, obima i sposobnosti proizvodnje kreirati više stotina hiljada novih radnih mesta u Evropi i Americi. U ovakvoj utakmici rivali poput Kine i Rusije teško da mogu ostvariti dominaciju nakon 2030. godine. Na samitu je usvojena strategija za industrijsku saradnju. Stvara se otporni, delotvorni i efikasniji okvir saradnje od digitalne infrastrukture, strateških sirovina i vojne proizvodnje. Na sve ove trendove ukazivao sam godinama. U svojoj knjizi “Uloga strateških sirovina u odbrambenim sposobnostima Srbije” jasno sam apostrofirao militarizaciju strateških sirovina. U ranijim analizma ukazivao sam da će pre Rusija doživeti nestašicu goriva nego što će se NATO i EU raspasti pod pritiskom agresije na Ukrajinu. Ove dve organizacije u svojoj istoriji nikada nisu bile jače, stabilnije i atrkativnije za članstvo. Nakon svakog Samita NATO i EU dobijamo sve više potvrda koliko je strateški pogrešno prenaglašavanje efekata ruske agresije. O snabdevanju energentima iz Rusije više niko ozbiljno ne govori, sada su tema stateške sirovine koje kontroliše još jedan autoritarni režim oličen u Komunističkoj partiji Kine. Kao što je pitanje energenata iz Rusije prevaziđeno, upravo svedočimo izgradnji otpornosti u oblasti strateških sirovina koje kontroliše Kina, NATO je pokrenuo novi projekat u cilju jačanja lanaca snabdevanja. Srbija ima jedinstvenu šansu da se uz pomoć svojih rudnih bogatstava i kapaciteta namenske industrije etablira kao ključan partner evro-atlantske zajednice, ovo nije više domen poželjnog razmišljanja već jasan parametar.

Potvrđena je posvećenost odbrani Ukrajine sa novih 70 milijardi od strane svih NATO članica kroz zajednički tekst deklaracije. Prepoznata je uloga Ukrajine u odbrambenim sposobnostima Alijanse. Ukrajina je postala nedeljivi činilac evropske i globalne bezbednosti. Nasuprot propagandnim aktivnostima Rusije, Zelenski je još jednom odigrao uspešnu diplomatsku partiju. Iskustvo Ukrajine po pitanju dronova i bespilotnih letelica postalo je globalno zapadno dobro kada je reč o transferu sposobnosti, veština i taktike.

Rusija je označena kao dugoročna bezbednosna pretnja, čime je odnos prema njoj zapečaćen za naredne decenije. Status odmetnika, sabotera, pretnje i regionalnog izazivača od Rusije je stvorio pariju bez perspektive za skoriji povratak u međunarodnu arenu. Uprkos pokušaju da se ruska ratna propaganda relativizuje brigom za njihove crtane filmove, ovde nije reč o ruskim crtanim filmovima, nego o zločinačkoj propagandi preobučenoj u zabavni sadržaj. Opasnost od hibridnih pretnji ostaje visoko na listi prioriteta NATO-a i njegovih članica. Ruske hibridne pretnje iz domena informacionih operacija prelaze na teren kinetičkih tajnih akcija – atentati, paljevine, eksplozije, izazivanje multietničkih sukoba i podsticanje rušilačkih nereda. Hibridni domen prelazi u konvencionalni domen pretnji. SAD su upozorile na moguću vojnu provokaciju od strane Rusije na istoku Evrope. Ovaj opasan scenario ima svoje delotvorno rešenje, odgovor mora biti smrtonosan prema svim ciljevima koji učestvuju u provokaciji. Ukoliko odgovor ostane na nivou pogrešnih kalkulacija provokacije će postati konstanta.

Tokom trajanja samita pale su nove bombe po ciljevima Islamske Republike Iran, čije je rukovodstvo Donald Tramp nazvao ološem. Iza zatvorenih vrata, Tramp je postigao saglasnost u pogledu zajedničkog pristupa Iranu.

Posebno je važna integracija evropskih i NATO programa za podsticaj vojne industrije. Iz ovih aktivnosti izroniće mnoge nove kompanije, ali će ojačati i postojeći lideri. Velika je šansa pred Srbijom da iskoristi ove okolnosti ukoliko donese političku odluku. Predsednik Tramp zadovoljno trlja ruke usled potrošnje koja raste za kupovinu američkog oružja. Od Drugog svetskog rata traje priča o evropskoj autonomiji koju promovišu upravo SAD. Evropska samostalnost je američki interes, a ne američko neprijateljstvo prema Evropi, kako se pogrešno interpretira. Odluke iz Ankare nisu dodatna militarizacija Evrope, već odgovor na agresivnu politiku Rusije.

Samit u Ankari prošao je iznad svih očekivanja. Od faze planiranja, NATO je prešao u aktivnu fazu implementacije. Svi ostali šumovi su bogatstvo demokratskih manira koji oblikuju okupljanje vodećih država sveta.

Održan je sastanak sa Volodimirom Zelenskim koji je rezultovao najavom odobrenja američke licence za patriot rakete uz mogućnost licenci i za druge sisteme. Američke PAC-3 rakete su najbolja anti-balistička odbrana na svetu, baš kao što je i Tomahavk najbolja krstareća raketa. Oba sistema su efikasno dokazana u susretu sa najsavremenijom ruskom i kineskom opremom. Sa ovim licencama Ukrajina se formalno integriše u zapadni odbrambeni sistem.

