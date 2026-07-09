Veliki špijunski skandal u Rimu: Nulta tolerancija za ruske obaveštajce i maligne aktivnosti

U jeku narastajućih tenzija između Moskve i Zapada, Vlada Italije povukla je drastičan i nedvosmislen potez proterivanjem dva vojna atašea iz Ambasade Ruske Federacije u Rimu.

Ovaj korak predstavlja direktan odgovor na ozbiljne špijunske aktivnosti koje su otkrivene tokom opsežne istrage Javnog tužilaštva u Rimu, čime Italija šalje jasnu poruku: više nema tolerancije za ruske špijune i subverzivne operacije na njenoj teritoriji.

Generalni sekretar Farnezine (italijanskog Ministarstva spoljnih poslova) hitno je pozvao ruskog ambasadora u Rimu i zvanično ga obavestio da visoki oficiri ruske vojno-obaveštajne službe, Ivan Petrovič Gorbačov i Mihail Vasiljevič Astahov, proglašeni za personae non gratae, moraju da napuste Italiju u roku od 72 sata. Njihovo ekspresno proterivanje označava kulminaciju bezbednosne operacije kojom je presečen još jedan krak ruske špijunske mreže u srcu Evrope.

Hibridni napadi na zapadne institucije

Ovaj špijunski skandal iznosi na videlo brutalni kontinuitet ruskih malignih operacija. Moskva, prema navodima iz Rima, neprestano koristi svoje hibridno oružje za agresivne obaveštajne napade ne samo na Italiju, već i na celokupan evroatlantski sistem.

Otkrivena špijunska mreža u kojoj su pod plaštom diplomatije učestvovali Gorbačov i Astahov predstavlja „ozbiljno i potpuno neprihvatljivo mešanje u rad italijanskih institucija i direktnu pretnju po nacionalnu bezbednost“, ističu italijanski zvaničnici. Ocenjuje se da su ovakvi potezi deo šire strategije Kremlja da prikupljanjem poverljivih vojnih i bezbednosnih podataka podrije stabilnost Zapada.

Kraj diplomatskog popuštanja



Italijanske vlasti su ovim odlučnim i brzim potezom pokazale da su bezbednosne i kontraobaveštajne strukture u stanju pune pripravnosti. Slučaj Gorbačova i Astahova postavlja novi standard u borbi protiv ruskog malignog uticaja – proterivanje agenata sa diplomatskim imunitetom je jasan, beskompromisan signal da će svaki pokušaj Moskve da naruši suverenitet države biti sasečen u korenu. Za zvanični Rim, tolerisanje ruskih hibridnih pretnji i subverzivnih akcija je nepovratno završeno.