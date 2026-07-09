NA DANAŠNJI DAN AMERIKA JE ODLUČILA DA MU ODA POČAST! U srcu Njujorka postoji ugao koji nosi ime Nikole Tesle, a malo ko zna kako je do toga došlo

Ime Nikole Tesle odavno je sinonim za genijalnost i naučne inovacije koje su promenile svet. Iako je najveći deo života proveo u Sjedinjenim Američkim Državama, sećanje na slavnog pronalazača i danas je posebno negovano u Njujorku – gradu u kojem je stvarao, ali i proveo poslednje godine života.

Na današnji dan, 9. jula 1994. godine, deo 40. ulice na Menhetnu, na uglu sa Šestom avenijom, svečano je dobio naziv "Nikola Tesla Corner", u čast jednog od najvećih umova u istoriji nauke.

Ovaj ugao nalazi se u neposrednoj blizini hotela "New Yorker", u kojem je Tesla živeo od 1934. godine pa sve do smrti 7. januara 1943. Upravo u sobi broj 3327 proveo je poslednju deceniju svog života, nastavljajući da radi na svojim idejama uprkos poznim godinama.

Postavljanje table sa Teslinim imenom inicirala je srpska zajednica u SAD, uz podršku brojnih poštovalaca njegovog dela. Time je Njujork odao priznanje čoveku čiji su pronalasci postavili temelje savremenog elektroenergetskog sistema i omogućili razvoj tehnologija bez kojih je današnji život nezamisliv.

Nikola Tesla rođen je 10. jula 1856. godine u Smiljanu, a tokom života registrovao je više od 300 patenata širom sveta. Njegova istraživanja u oblasti naizmenične struje, bežičnog prenosa energije, radio-tehnike i elektromagnetizma ostavila su neizbrisiv trag u istoriji nauke.

Danas je "Nikola Tesla Corner" jedno od mesta koje redovno posećuju turisti, naučnici i poštovaoci Teslinog lika i dela. Mnogi upravo tu zastanu kako bi odali počast čoveku čije su ideje bile daleko ispred vremena u kojem je živeo.

I više od osam decenija nakon njegove smrti, ime Nikole Tesle ostaje simbol genijalnosti, inovacija i vizije koja je promenila svet.



Autor: D.B.