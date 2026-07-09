SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO ČEŠKU: Treslo se tlo jačinom 5,5 stepeni po Rihteru

Zemljotres magnitude 5,5 stepeni Rihtera zabeležen je u četvrtak, 9. jul 2026 u 18.00 časova, u Češkoj.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 49.73 i dužine 13.819, odnosno 32 kilometra od Plzenja.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: D.B.