ZEMLJOTRES POGODIO FILIPINE: Snažan potres jačine 5,4 stepena zabeležen kod obale

Filipine je pogodio zemljotres jačine 5,4 stepena po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 35 kilometara. Za sada nema informacija o eventualnim povređenima ili materijalnoj šteti, a upozorenje na opasnost od cunamija nije izdato.

Ova prirodna nepogoda desila se u periodu kada se Filipini suočavaju sa teškim vremenskim uslovima i obilnim padavinama koje je donela snažna oluja. U klizištima izazvanim nevremenom na jugu zemlje život je izgubilo 15 ljudi.

Autor: D.S.