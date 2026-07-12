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ZEMLJOTRES POGODIO FILIPINE: Snažan potres jačine 5,4 stepena zabeležen kod obale

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Filipine je pogodio zemljotres jačine 5,4 stepena po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od 35 kilometara. Za sada nema informacija o eventualnim povređenima ili materijalnoj šteti, a upozorenje na opasnost od cunamija nije izdato.

Ova prirodna nepogoda desila se u periodu kada se Filipini suočavaju sa teškim vremenskim uslovima i obilnim padavinama koje je donela snažna oluja. U klizištima izazvanim nevremenom na jugu zemlje život je izgubilo 15 ljudi.

Autor: D.S.

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