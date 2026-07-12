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Kontrola u Liježu otkrila nesvakidašnji teret: Uhapšen muškarac sa više od 30 kanistera 'gasa smejavca'

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Sylvain Plazy ||

Belgijska policija uhapsila je danas muškarca u gradu Liježu nakon što je u njegovom automobilu i stanu pronašla ukupno 34 kanistera azot-suboksida, poznatog kao "gas smejavac", saopštilo je danas tužilaštvo u tom gradu u Valoniji.

Muškarac rođen 2000. godine zaustavljen je tokom vožnje u Liježu, kada su policajci prilikom kontrole u njegovom vozilu pronašli 12 kanistera "gasa smejavca", piše Brasels Tajms.

Nakon toga je uhapšen i zadržan u pritvoru, a policija je kasnije pretresla njegov stan, gde je pronašla još 22 kanistera tog gasa.

Osumnjičeni je, napominje briselski portal, odranije poznat pravosudnim organima zbog prekršaja povezanih sa zakonima o drogama.

Slučaj je sada prosleđen istražnom sudiji, dok je tužilaštvo zatražilo izdavanje naloga za hapšenje osumnjičenog.

Azot-suboksid, poznat i kao "gas smejavac", je hemijsko jedinjenje koje se koristi u medicini za anesteziju, a udisanje tog gasa radi postizanja euforičnog efekta izaziva kratkotrajni osećaj opijenosti, dok dugotrajna zloupotreba može da dovede do ozbiljnih neuroloških oštećenja.

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Autor: Marija Radić

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