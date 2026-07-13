SKANDAL U GEJTS IMPERIJI: Ćerka ukaljala ime, a prijateljstvo sa Epstinom preti da ga košta milijardi!

Phoebe Gates, dvadesettrogodišnja ćerka tehnološkog milijardera Bila Gejtsa, našla se u središtu skandala nakon što je njena veb-ekstenzija za "ličnog asistenta pri kupovini" pod nazivom "Phia" optužena za neetičke poslovne prakse.

Optužbe za "krađu" provizija

Aplikacija "Phia", koju su 2025. godine lansirale Phoebe Gates i njena prijateljica Sophia Kianni, reklamirana je kao alat koji kupcima pomaže da pronađu kodove za popust, slično servisima poput Honey ili Capital One Shopping. Međutim, istraga Bloomberga otkrila je ozbiljne nepravilnosti:

Zloupotreba koda: Istraživanje je pokazalo da "Phia" može u pozadini otvoriti tab i ubaciti sopstveni referalni kod bez ikakve interakcije korisnika.

Preuzimanje zasluga: Na taj način, aplikacija je "otimala" provizije od drugih izdavača koji su legitimno generisali prodaju.

Nakon što su iz Bloomberga ukazali na problem 7. jula, predstavnici aplikacije su priznali grešku, navodeći da je u pitanju tehnički propust u kodu koji je u međuvremenu ispravljen.

Senka prošlosti: Veza Bila Gejtsa i Džefrija Epstina

Dok se Phoebe bori sa poslovnim problemima, njen otac Bil Gejts suočava se sa znatno ozbiljnijim posledicama nakon što su ponovo isplivali detalji o njegovom prijateljstvu sa pokojnim finansijerom Džefrijem Epstinom.

Priznanja i pritisak: Iako je Gejts potvrdio da je leteo Epstinovim privatnim avionom, negira posete privatnom ostrvu na Karibima.

Epstinove tvrdnje: U "procurelim" fajlovima, Epstin je navodno tvrdio da je pomagao Gejtsu oko lekova za polne bolesti, kao i da je olakšavao njegove "nedozvoljene susrete".

Lične posledice: Bil Gejts je u martu priznao da je imao vanbračne afere, što je rezultiralo razvodom od supruge Melinde 2021. godine.

Finansijski udarac: Voren Bafet povlači podršku

Finansijska stabilnost Bila Gejtsa takođe je pod lupom. Njegov dugogodišnji prijatelj i osnivač Berkshire Hathaway-a, Voren Bafet (95), odlučio je da pauzira svoje godišnje donacije Fondaciji Bila i Melinde Gejts.

Bafet čeka rezultate eksterne revizije o Epstinovoj povezanosti sa fondacijom pre nego što odluči hoće li nastaviti sa prilivom sredstava vrednih milijarde dolara. U aprilskom intervjuu za CNBC, Bafet je kratko prokomentarisao: "Saznao sam stvari koje godinama nisam znao", potvrđujući da je ime Bila Gejtsa prečesto pominjano u najnovijim sudskim dokumentima vezanim za slučaj Epstin.

Autor: D.S.