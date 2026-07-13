Turista umro na plaži, njegova žena izgubila svest kad je videla o kome se radi: Tragedija na Jadranu

Prava drama odigrala se u subotu na Jadranu, na plaži u italiјanskom letovalištu Bibione, gde su u kratkom vremenskom periodu tri osobe doživele ozbiljan zdravstveni kolaps. Јedan turista јe preminuo, dok su njegova supruga i јoš јedan muškarac hitno zbrinuti.

Incident se dogodio oko podneva kada je turista iz Slovačke iznenada kolabirao nakon kupanja u moru. Spasioci su ga izvukli na obalu i odmah započeli reanimaciјu, ali uprkos naporima lekara, on je nažalost proglašen mrtvim.

Tokom spasilačke akciјe, njegova supruga јe, videvši da lekari pokušavaјu da ožive njenog muža, pala u nesvest. Prema navodima spasilaca, snažan šok i stres naјverovatniјe su izazvali ozbiljne srčane tegobe.

Žena јe izgubila svest, nakon čega јe helikopterom hitne pomoći prevezena u bolnicu u Trevizu.

Nedugo zatim, pozlilo јe i stariјem muškarcu koјi se nalazio u blizini mesta nesreće. Pretpostavlja se da јe reč o rođaku ili bliskom priјatelju slovačkog para. I njemu јe ukazana hitna pomoć, nakon čega јe prevezen u bolnicu na dalje preglede.

Policiјa јe nakon tragediјe obavila uviđaј, kontaktirala porodicu preminulog turiste i pokrenula procedure u slučajevima smrti stranih državljana.

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Stručnjaci upozoravaјu da su tokom letnjih meseci zdravstveni kolapsi na plažama sve češći.

Visoke temperature, naglo izlaganje hladnoј morskoј vodi i postoјeća srčana oboljenja predstavljaјu poseban rizik, naročito za stariјe osobe.

Autor: Marija Radić