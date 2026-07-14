Automobilom u PUNOJ BRZINI ULETO MEĐU LJUDE na pijaci: Šest osoba POGINULO, među povređenima BEBE BLIZANCI i njihova majka

Najmanje šest osoba je poginulo, a više ljudi je povređeno nakon što je automobil uleteo među ljude okupljene na pijaci u čileanskom gradu Vinja del Mar, prenosi El Pais. Do incidenta je došlo nakon što je beli automobil velikom brzinom uleteo na prostor sajma, a među žrtvama su tri muškarca i tri žene.

Vozač, podoficir čileanske ratne mornarice, vozio je znatno većom brzinom od dozvoljene u naselju Gomes Karenjo i, iz za sada neutvrđenih razloga, izgubio kontrolu nad vozilom.

Nesreća se dogodila oko 7.45 časova. Vozač nije bio na dužnosti, a upravljao je svojim privatnim automobilom. Prema prvim testovima obavljenim nakon udesa, nije bio pod dejstvom alkohola.

Svedoci su ispričali da je vozio znatno brže od dozvoljenog, nakon čega se popeo na trotoar pored pijace, udario u tezge koje su bile postavljene na nižem nivou od kolovoza i naleteo na ljude koji su se kretali između prodajnih mesta.

Sedmoro povređenih – pet odraslih osoba i dve bebe stare osam meseci – prevezeni su u bolnicu, a prema dostupnim informacijama, niko od njih nije životno ugrožen.

Nakon nesreće pojedini očevici pokušali su da fizički napadnu vozača, zbog čega ga je policija udaljila sa mesta događaja dok traje istraga o okolnostima incidenta.

Za ponedeljak, 13. jul, zakazano je njegovo prvo saslušanje pred sudom radi odlučivanja o pritvoru. Zamenik ministra unutrašnjih poslova Čilea Maksimo Pavez saopštio je da su testovi na alkohol i droge pokazali negativne rezultate.

„Svi su pregledani i stabilizovani, nema osoba u teškom stanju, svi bi trebalo da imaju lakše povrede“, izjavio je pukovnik Horhe Guaita, načelnik policije u Vinji del Mar.

Izneti su podaci i o stanju povređenih beba, koji su blizanci, kao i njihove majke.

„Verovatno će blizanci, koji su bebe, ostati u bolnici. Lekari rade skener preglede mališana kako bi proverili da li imaju neke komplikacije. Njihova majka je zadobila povredu vratnog dela kičme“, rekao je Manuel Miljones.

Čileanska ratna mornarica je u saopštenju izrazila „duboku žalost zbog nenadoknadivog gubitka ljudskih života“ i uputila saučešće porodicama stradalih. Takođe, institucija je ponudila saradnju u svemu što bude potrebno državnom tužilaštvu.

Autor: Iva Besarabić