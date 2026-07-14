UKRAJINA PRODUŽILA RATNO STANJE I MOBILIZACIJU: Odluka Vrhovne rade važi do kraja oktobra

Vrhovna rada Ukrajine usvojila je danas zakone kojima se produžavaju ratno stanje i opšta mobilizacija do 31. oktobra, preneli su ukrajinski mediji.

Zakon kojim se potvrđuje ukaz predsednika Volodimira Zelenskog "O produžetku ratnog stanja u Ukrajini" (br. 15401) podržalo je 313 poslanika, dok je zakon "O produženju opšte mobilizacije" (br. 15402) dobio podršku 311 poslanika.

Kako je objavio Ukrinform, Rusija je 24. februara 2022. godine pokrenula punu invaziju na Ukrajinu, a istog dana u zemlji su uvedeni ratno stanje i opšta mobilizacija, koji su prvobitno trebalo da traju do 26. marta iste godine.

Autor: D.S.