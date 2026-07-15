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Hitno! Rusija stavila nuklearne snage u punu borbenu pripravnost

Izvor: Informer, Foto: Tanjug AP/Gavriil Grigorov ||

Ovo je saopštio Nikolaj Patrušev, pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina.

Patrušev je rekao da se "stvaranje pomorskog saveza severnoevropskih zemalja i Ukrajine mora uzeti u obzir kao vojna pretnja Rusiji".

Među ostalim pretnjama Ruskoj Federaciji, naveo je aktivnosti bloka AUKUS - Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Australije, nakon jačanja australijskih pomorskih kapaciteta za kontrolu brodarstva u Tihom i Indijskom okeanu.

Patrušev je naglasio da se sve pretnje koje proizilaze od potencijalnih protivnika uzimaju u obzir u planovima razvoja ruske mornarice, posebno u Strategiji razvoja mornarice do 2050. godine.

Autor: S.M.

#Rusija

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