Devetoro dece završilo na otvorenom moru zbog jakog vetra: Grčka pooštrava kontrole za SUP daske

Turisti kažnjeni sa 250 evra Foto: printscreen Grčka info Dok turisti negoduju zbog kazne od 250 evra za nenošenje prsluka, jezive akcije spasavanja na Limnosu i Lefkadi pokazuju koliko je vožnja daske na vetru opasna po život

Nakon slučaja na Limnosu, gde su turisti kažnjeni sa 250 evra zbog vožnje SUP-a bez prsluka za spasavanje, mnogi su ostali iznenađeni da ovakvo pravilo uopšte postoji.

Vožnja SUP daske (Stand Up Paddle) poslednjih godina postala je izuzetno popularna na grčkim plažama, ali je istovremeno značajno povećan i broj intervencija obalske straže i spasilaca.

U prethodnim mesecima spasilačke akcije zabeležene su na Lefkadi, Limnosu, u Ksilokastru na Peloponezu i na Halkidikiju.

Spasilačke akcije

Na ostrvu Limnos devetoro dece na SUP daskama vetar je odneo na otvoreno more kada je duvao jačinom od 7–8 bofora, dok su na Lefkadi dve osobe spašene nakon što su putem broja za hitne slučajeve 112 uputile poziv u pomoć.

U Grčkoj se SUP smatra plovilom za rekreaciju na vodi, pa za njega važe pravila slična onima koja se primenjuju na kajake i kanue.

Najvažnija pravila su:

• Obavezno je nošenje prsluka za spasavanje. Za nenošenje prsluka Lučka kapetanija može izreći novčanu kaznu od 250 evra.

• SUP se sme koristiti najviše do 500 metara od obale.

• Deca mlađa od 14 godina ne bi trebalo da koriste SUP bez neposrednog nadzora odrasle osobe.

• Zabranjena je vožnja noću, kao i po lošim vremenskim uslovima, odnosno pri jakom vetru i velikim talasima.

• Na dasci ne sme biti više osoba nego što je proizvođač predvideo.

• Preporučuje se korišćenje sigurnosne uzice (leash) koja povezuje korisnika sa daskom i sprečava da ona otpluta ukoliko padnete u more.

Zbog sve većeg broja spasilačkih intervencija, grčke nadležne službe poslednjih godina pojačale su kontrole korišćenja SUP dasaka.

Iako se na pojedinim plažama kontrole možda ne sprovode često, preporučuje se da se ova pravila poštuju, pre svega zbog sopstvene bezbednosti, ali i kako biste izbegli neprijatnosti i novčane kazne.

Autor: S.M.