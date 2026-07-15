JEZIVO OTKRIĆE U NJU DŽERSIJU: Uhapšena dadilja (25) jer je seksualno zlostavljala dvogodišnjeg dečaka i snimak objavila na Snapchatu

Viktorija Kranmer (25) iz Nju Džersija uhapšena je i nalazi se u pritvoru u okrugu Ošan bez mogućnosti kaucije, nakon što je optužena za seksualno zlostavljanje dvogodišnjeg dečaka.

Do dokaza se došlo igrom slučaja

Slučaj je otkriven nakon što je žena, u sudskim dokumentima identifikovana kao "gospođa P.", izbacila Kranmerovu iz svog doma, gde joj je prethodno dozvolila boravak. Gospođa P. je zahtevala da joj Viktorija vrati iPhone koji joj je ranije poklonila za rođendan.

Prilikom pregleda telefona, gospođa P. je u "Snapchat memorijama" pronašla video zapis u trajanju od 14 sekundi koji prikazuje zlostavljanje.

Žena iz Nju Džersija je uhapšena i optužena za seksualno zlostavljanje deteta. pic.twitter.com/H2fSxVuWFu — Silvana (@Silvana71376830) 15. јул 2026.

Dokazi koji povezuju osumnjičenu sa zločinom

Vlasti su lako povezale Kranmerovu sa ovim krivičnim delom zahvaljujući detaljima na samom snimku:

Gospođa P. je prepoznala Viktoriju na osnovu njenih prepoznatljivih tetovaža na nogama – munje i pečurke.

Takođe, identifikovala je glas osumnjičene i kupatilo u kojem se napad dogodio.

Majka drugog deteta, gospođe H., prijavila je da se njen sin čudno ponašao i da je počeo da odbija kupanje nakon što je provodio vreme sa Kranmerovom.

Istraga je otkrila da se dadilja kupala zajedno sa dečakom, što je izazvalo sumnje kod roditelja.

Optužbe protiv Kranmerove

Viktorija Kranmer se suočava sa ozbiljnim optužbama koje uključuju:

Seksualni napad drugog stepena.

Proizvodnju materijala za dečiju pornografiju drugog stepena.

Ugrožavanje dobrobiti deteta trećeg stepena.

Posedovanje materijala koji prikazuje seksualno zlostavljanje dece trećeg stepena.

Autor: D.S.