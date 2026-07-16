Rusija pogodila zgradu punu Francuza: NATO u stanju šoka, šta je ovo bilo - Moskva je iznenada podigla sve uloge

Ruske snage pogodile su objekat u priobalnom delu Odese u kojem su bili smešteni strani vojni stručnjaci i plaćenici, među kojima je bilo najviše ljudi koji su govorili francuski.

To tvrdi koordinator Nikolajevskog pokreta Otpora Sergeja Lebedev.

Odmah posle udara čitav Lanžeron je zatvoren, civilnim vozilima hitne pomoći nije dozvoljen prolaz, dok su kroz blokade puštana samo vozila sa vojnim registarskim tablicama.

Lebedev tvrdi da je pogođena zgrada zvanično imala civilnu namenu, ali da je u praksi korišćena za smeštaj stranog vojnog osoblja. Rusko Ministarstvo odbrane nije posebno potvrdilo udar na francuske državljane niti objavilo podatke o mogućim žrtvama.

Prema informacijama koje je Lebedev, kako tvrdi, dobio sa lica mesta, većina ljudi u pogođenom objektu govorila je francuski i nosila vojna obeležja.

On smatra da to ukazuje na prisustvo stranih instruktora, savetnika ili plaćenika koji su bili smešteni u objektu vođenom kao deo civilne infrastrukture. Za sada nisu objavljena imena, broj ljudi u zgradi niti fotografije koje bi nezavisno potvrdile njihov identitet.

Civilnim ambulantama zabranjen prilaz

Posle eksplozije blokirano je nekoliko okolnih gradskih blokova. Prema Lebedevljevim rečima, civilna vozila hitne pomoći nisu mogla da priđu pogođenom objektu, dok je prolaz bio dozvoljen samo vozilima sa vojnim tablicama.

On tvrdi da se takav režim uvodi kada ukrajinske snage žele da uklone stradale ili opremu bez prisustva građana i spreče snimanje posledica udara.

Zašto je gađan baš Lanžeron

Lanžeron se nalazi uz obalu, nedaleko od luke i ključnih saobraćajnih pravaca kroz Odesu. Taj deo grada omogućava brz pristup lučkoj infrastrukturi, skladištima i pravcima kojima se roba iz pomorskih terminala prebacuje u unutrašnjost zemlje.

Zbog toga ruska strana tvrdi da civilni objekti u priobalnoj zoni mogu da se koriste za smeštaj ljudstva koje koordinira prijem, skladištenje i dalji transport vojne opreme.

Moskva prethodno gađala luke i skladišta goriva

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su u odvojenim udarima pogođeni objekti lučke infrastrukture u Odesi i Černomorsku koji su, prema tvrdnjama Moskve, korišćeni za istovar i skladištenje vojnog tereta, goriva i maziva.

U Černomorsku su, prema ruskom saopštenju, pogođeni rezervoari sa gorivom, pretovarni objekti i brodovi koji su dopremali teret ukrajinskim snagama. U napadima su korišćeni dalekometno precizno oružje i udarni dronovi.

Autor: A.A.