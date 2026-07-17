Poruka Brisela na Međunarodni dan pravde: EU zahteva zaštitu Međunarodnog krivičnog suda od pretnji i pritisaka

Povodom Međunarodnog dana međunarodne krivične pravde, Evropska unija je izdala zvaničnu deklaraciju u kojoj odaje priznanje svima koji neumorno rade na očuvanju pravde, odgovornosti i vladavine prava. U saopštenju visokog predstavnika, izdatom u ime 27 zemalja članica, EU se seća žrtava i preživelih najtežih svetskih zločina i ponovo potvrđuje svoju posvećenost okončanju nekažnjivosti.

Evropska unija je ponovila svoju nepokolebljivu podršku međunarodnom krivičnom pravosudnom sistemu, uključujući Međunarodni krivični sud (MKS/ICC), ad hoc međunarodne tribunale i hibridna pravosudna tela.U dokumentu se naglašava da Međunarodni krivični sud predstavlja kamen temeljac globalnog pravosuđa, jer obezbeđuje odgovornost za najteže zločine koji pogađaju međunarodnu zajednicu i štiti dostojanstvo žrtava. EU je ponovo pozvala sve države sveta da osiguraju punu saradnju sa Sudom i poštovanje Rimskog statuta.

Ključni deo saopštenja odnosi se na očuvanje nezavisnosti pravosuđa od spoljnih pritisaka:

„Nezavisnost, nepristrasnost i efikasno funkcionisanje MKS-a moraju biti očuvani i zaštićeni, a Sud mora biti u stanju da sprovodi svoj mandat bez pritisaka, zastrašivanja ili mešanja. Od najveće je važnosti da Sud nesmetano nastavi sa tekućim istragama i procesima koji su trenutno pred sudskim većima širom sveta.“

Ova poruka stiže u trenutku kada su međunarodni sudovi i njihovi zvaničnici sve češće meta pretnji ili političkih sankcija od strane pojedinih država, zbog čega EU naglašava potrebu za njihovom efikasnom zaštitom.U vremenu kada kršenja međunarodnog prava, uključujući međunarodno pravo ljudskih prava i međunarodno humanitarno pravo, nastavljaju da uzrokuju neizmernu patnju, Brisel poručuje da je utvrđivanje odgovornosti neophodno za postizanje održivog mira i sprečavanje budućih zverstava.

Evropska unija podseća da pravda mora staviti žrtve u svoj centar, što podrazumeva njihovo pravo na istinu, pravdu, reparacije i garancije da se zločini neće ponoviti. Pored političke i diplomatske podrške Rimskom statutu, EU će nastaviti da finansijski i praktično pomaže jačanje nacionalnih pravosudnih sistema u skladu sa principom komplementarnosti.

„Nema trajnog mira bez pravde, i nema pravde bez odgovornosti i smislenih reparacija za žrtve“, zaključuje se u saopštenju Evropske unije.

Autor: Pink.rs