Ultimatum Brisea za Peking: EU označila Kinu kao dugoročni izazov i preti oštrim merama do oktobra

Ministri spoljnih poslova Evropske unije zvanično su klasifikovali Peking kao „kritični dugoročni strateški izazov”, upozoravajući u novousvojenom dokumentu da Kina koristi svoju ekonomsku i tehnološku dominaciju kao geostratešku polugu protiv Evrope.

Ovaj strateški dokument, koji je usvojilo svih 27 ministara spoljnih poslova Unije, naglašava duboku zabrinutost Brisela zbog asimetričnog trgovinskog disbalansa, zavisnosti EU od kineskih kritičnih sirovina i sve veće konkurencije kineskih industrija.

Pored toga, Evropska unija je eksplicitno označila Kinu kao „ključnog omogućitelja” (crucial enabler) ruskog rata u Ukrajini, uz tvrdnju da Peking i Moskva aktivno rade na preoblikovanju globalnog poretka zasnovanog na pravilima u korist sopstvenih interesa.

Tenzije između Brisela i Pekinga naglo su eskalirale nakon što je Kina uvela agresivna ograničenja na izvoz retkih elemenata (REE), koji su od vitalnog značaja za evropsku namensku industriju i tehnologije zelene tranzicije.Ovaj potez izazvao je pravi šok na evropskom tržištu.Cene esencijalnih minerala, poput galijuma i teških retkih elemenata, naglo su skočile u Evropi.

Trenutne evropske cene ovih sirovina su čak pet puta više u poređenju sa kineskim domaćim cenama.Kao direktan odgovor na ove pritiske, Evropska unija je postavila oktobar kao krajnji rok za rekalibraciju trgovinskih odnosa kroz bilateralne konsultacije.

Iz Brisela je upućeno jasno upozorenje: ukoliko se ne reše ove ranjivosti u lancima snabdevanja i akutni trgovinski debalans, Unija će biti prinuđena da pređe na odbrambene mere. To uključuje uvođenje recipročnih, kaznenih tarifa, kao i aktiviranje Instrumenta protiv ekonomske prinude (Anti-Coercion Instrument).

Autor: Pink.rs