Tragedija u Italiji: Muškarac poginuo na železničkoj pruzi

Radnik, Tunišanin, (43) poginuo je danas u italijanskoj pokrajini Furlanija-Julijska krajina, na krajnjem severoistoku Italije, kada ga je udario voz dok je radio na železničkoj pruzi, javlja ANSA.

Nesreća se dogodila u blizini železničke stanice San Đorđo di Nogaro, a prema prvim informacijama policije iz Udina, radnik je bio zaposlen u spoljnoj firmi koja je izvodila radove na pruzi između Venecije i Trsta.

Prema dosadašnjim saznanjima, muškarac je sišao sa radnog vozila, izgubio ravnotežu i pao pod voz koji je bez putnika saobraćao iz suprotnog smera.

Od zadobijenih povreda preminuo je na licu mesta.

Okolnosti nesreće istražuju železnička policija i forenzičari, dok stručnjaci lokalne zdravstvene službe zaduženi za bezbednost na radu utvrđuju uzrok nesreće.

Žrtva je bila zaposlena u kompaniji specijalizovanoj za železničke manevre na gradilištima u pokrajini Furlanija-Julijska krajina.

Nesreće na radu predstavljaju ozbiljan problem u Italiji.

Vlada italijanske premijerke Đorđe Meloni navela je da su unapređenje bezbednosti i zaštita na radu jedan od prioriteta, a prošlog novembra uvela je digitalne identifikacione kartice za izvođače i podizvođače na građevinskim gradilištima radi povećanja bezbednosti.

Prema podacima sindikata, u Italiji u proseku tri radnika dnevno izgube život u nesrećama na radu.

Istovremeno, u oblasti Mantove, na severu Italije, poginuo je 49-godišnji Albanac nakon što je tokom uklanjanja stabala i grana oborenih u nedavnom nevremenu dodirnuo visokonaponski kabl i pretrpeo strujni udar.

Autor: S.M.