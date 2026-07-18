NEUOBIČAJENA ZARAZA NA AERODROMU U FRANKFURTU: Četvoro radnika obolelo od malarije – sumnja se na 'slepe putnike'

Četvoro zaposlenih na aerodromu u Frankfurtu obolelo je od malarije, a nemački Institut "Robert Koh" saopštio je da se pretpostavlja da su se zarazili ubodom komarca vrste anofeles, koji je u Nemačku doputovao avionom.

Sva četiri pacijenta radila su u sektoru za rukovanje prtljagom na jednom od najprometnijih nemačkih aerodroma. Ovaj incident izazvao je zabrinutost nadležnih zbog mogućnosti pojave daljih slučajeva među radnicima.

Retka pojava: "Aerodromska malarija"

Institut je naveo da je reč o takozvanoj "aerodromskoj malariji", izuzetno retkoj pojavi u Nemačkoj, gde se većina slučajeva malarije inače registruje kod osoba koje su boravile u rizičnim inostranim područjima. Podaci su alarmantni:

Između 1969. i 2024. godine širom sveta zabeleženo je samo 145 slučajeva.

U Nemačkoj je u istom periodu registrovano svega devet ovakvih slučajeva.

Poslednji slučaj "aerodromske malarije" u ovoj zemlji zabeležen je 2023. godine, takođe na frankfurtskom aerodromu.

Rizik od kasne dijagnoze

Zbog retkosti ovakvih slučajeva, dijagnoza se često postavlja sa zakašnjenjem, jer lekari obično ne očekuju malariju kod pacijenata koji nisu putovali u tropske krajeve. Upravo to može povećati rizik od ozbiljnih komplikacija.

Institut "Robert Koh" apelovao je na lekare da tokom letnjih meseci obrate posebnu pažnju i razmotre mogućnost malarije kod pacijenata koji su zaposleni na aerodromima ili u njihovoj neposrednoj blizini, posebno na onima sa čestim interkontinentalnim letovima. Zdravstvene vlasti u Frankfurtu trenutno sprovode istragu kako bi utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do ove neobične zaraze.

Autor: D.S.