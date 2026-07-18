Čovek pustio pacova u restoranu da bi izbegao plaćanje računa od 10 dolara, vlasnik tražio smrtnu kaznu

U nesvakidašnjem incidentu koji se dogodio u engleskom gradu Sanderlendu, muškarac po imenu Kristofer Bejker pokušao je da izbegne plaćanje računa od 7,25 funti (oko 10 dolara) u restoranu „Borneo Bistro“ tako što je iz džepa izvadio živog pacova i bacio ga na pod.

„AUGH, PACOV!“

Bejker je na Dan zalogaja naručio hranu i seo za sto u zadnjem delu restorana. Nakon što je pojeo obrok, snimci sa sigurnosnih kamera pokazali su trenutak kada je izvadio pacova iz džepa trenerke, bacio ga na pod i počeo da viče: „To je pacov! Neću da plaćam za hranu ovde, vratite mi novac!“

Iako je Bejkerov branilac na sudu tvrdio da je njegov klijent bio pod uticajem alkohola, da je kupio pacova kao poklon za ćerku i da je „panicio“ nakon što ga je životinja navodno ujela, sudija nije imao razumevanja. Bejker je kažnjen sa 60 funti (oko 90 dolara), uz obavezu da plati račun za hranu, kao i 12-mesečnom društveno-korisnom kaznom.

„Šljam ljudskog roda“

Vlasnik restorana, Kevin Smit, bio je ogorčen ovim postupkom, ističući da je Bejker pokušao da uništi reputaciju koju je gradio sedam godina. U izjavi za medije, Smit je bio izuzetno oštar: „On je samo šljam ljudskog roda. Ljudi kao što je on zaslužuju smrtnu kaznu. Što se mene tiče, ne bi trebalo ni da bude u našem društvu.“

Sudbina pacova

Restaurater je primetio da je pacov bio veoma čist i pitom, „kao da je tek izašao iz frizerskog salona“, što su potvrdili i službenici za kontrolu štetočina koji su životinju uhvatili. Pacov je na kraju pušten u prirodu.

Iako je vlasnik restorana reagovao burno, ovaj bizaran slučaj završio se na sudu novčanom kaznom, ostavljajući iza sebe priču o nesvakidašnjoj i nimalo isplativoj „dedikaciji“ jednog gosta da izbegne plaćanje skromnog računa.



Autor: D.S.