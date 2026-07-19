Snažan zemljotres potresao Peru: Oglasile se vlasti, službe na terenu

Zemljotres magnitude 5,6 stepeni Rihterove skale pogodio je centralni Peru, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 22 kilometra.

Američki geološki zavod (USGS) klasifikovao ovaj zemljotres kao "značajan" zbog umerene magnitude u aktivnoj seizmičkoj zoni zemlje, gde subdukcija Naska ploče generiše čestu aktivnost, preneo je portal Univision.

Nakon zemljotresa, zabeležena su dva naknadna potresa manjeg intenziteta. Jedan od njih, 17 minuta kasnije na istoj lokaciji, imao je magnitudu 3,7 stepeni.

Potres se osetio u centralnom delu Perua u 21.24 po lokalnom vremenu.

Zemljotres se osetio u Limi, glavnom gradu Perua, kao i u gradu Uankaju, gde su stanovnici na društvenim mrežama prijavili "snažno podrhtavanje" koje je izazvalo preventivnu evakuaciju nekih ljudi iz kuća i zgrada.

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Za sada, vlasti nisu prijavile nikakve žrtve, povređene ili materijalnu štetu.

Kako je saopšteno, službe za vanredne situacije nastavljaju procene u područjima gde se potres najjače osetio.

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Autor: Marija Radić