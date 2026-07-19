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UPOZORENJE IZ MOSKVE: Razmeštanje američkih raketa u Japanu direktna pretnja ruskim granicama

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Unsplash.com/Pixabay.com ||

Razmeštanje američkih raketnih sistema "tajfun" (Typhon) na teritoriji Japana predstavlja direktnu pretnju ruskim granicama na Dalekom istoku, izjavio je danas zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Andrej Rudenko.

On je poručio da Rusija pažljivo prati napore japanske strane u širenju vojne aktivnosti.

Smatramo da ustupanje teritorije Tokija za razmeštanje američkih raketnih sistema srednjeg i malog dometa, bez obzira na to da li je reč o privremenom, rotacionom ili stalnom raspoređivanju, predstavlja korak koji ozbiljno narušava stabilnost i bezbednost azijsko-pacifičkog regiona i stvara direktnu pretnju ruskim dalekoistočnim granicama - istakao je Rudenko.

On je podsetio da je Moskva više puta, u okviru diplomatskih kanala, upozoravala japansku stranu na posledice ovakvih destruktivnih odluka i upozorio da takvi potezi neće ostati bez odgovarajućih kontramera.

Istovremeno jačamo koordinaciju sa kineskim partnerima u pitanjima očuvanja mira u azijsko-pacifičkom regionu - istakao je Rudenko.

Autor: D.S.

#Andrej Rudenko

#Azijsko-pacifički region

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#Rusija

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#daleki istok

#raketni sistem

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