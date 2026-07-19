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Veliki požar na grčkom ostrvu Salamina: Poslato upozorenje za evakuaciju

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Thanassis Stavrakis ||

Veliki požar buknuo je danas na grčkom ostrvu Salamina, angažovane su vatrogasne jedinice i poslato je upozorenje za evakuaciju.

Putem sistema 112 stanovnici oblasti Panorama Selinija pozvani su da napuste svoje domove i krenu ka plaži zbog velikog požara, prenosi Katimerini.

Kako je za grčku javnu televiziju ERT rekao zamenik portparola Vatrogasne službe, vatra je stigla do kuća, ali se oko 13 časova situacija činila povoljnijom.

Foto: Tanjug AP/Thanassis Stavrakis

U gašenju požara angažovano je 90 vatrogasaca, tri pešadijske ekipe prve jedinice specijalnih snaga za šumske požare (EMODE), 23 vatrogasna vozila, dva aviona i jedan helikopter.

Koriste se i cisterne lokalnih samouprava.

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Autor: Marija Radić

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