Britanija ima novog premijera: Evo šta znači ova politička promena

Endi Bernam stupio je na dužnost premijera Velike Britanije nakon što ga je kralj Čarls Treći u Bakingemskoj palati zvanično pozvao da formira novu vladu.

Nekadašnji gradonačelnik Velikog Mančestera nasledio je Kira Starmera i postao sedmi britanski premijer od 2016. godine.

Starmer je prethodno napustio Dauning strit i kralju predao ostavku, čime je završena njegova dvogodišnja vladavina. U poslednjem obraćanju ispred sedišta vlade poručio je da je njegov posao završen i ocenio da Britaniju ostavlja „jačom i pravednijom“ nego kada je preuzeo vlast.

- Moj posao je završen - rekao je Starmer.

Njegov odlazak usledio je mnogo ranije nego što se očekivalo posle ubedljive pobede Laburističke partije na izborima 2024. godine. Niz političkih grešaka, promena odluka i pad podrške u javnosti i među laburistima na kraju su ga primorali da se povuče.

„Kralj severa“ stigao u Dauning strit

Bernam ima 56 godina i godinama je važio za jednog od najpopularnijih laburističkih političara izvan Londona. Od 2017. godine vodio je Veliki Mančester, gde je izgradio imidž političara koji se suprotstavlja centralnoj vlasti i zahteva veća ovlašćenja i ulaganja za sever Engleske. Zbog toga je dobio nadimak „Kralj severa“.

Pre povratka u nacionalnu politiku bio je ministar zdravlja i ministar kulture u ranijim laburističkim vladama. U parlament se vratio u junu, pobedom na dopunskim izborima u izbornoj jedinici Mejkerfild, a zatim je uz ogromnu podršku laburističkih poslanika praktično bez protivkandidata preuzeo vođstvo stranke.

Njegov dolazak na vlast nije zahtevao nove parlamentarne izbore, pošto Laburistička partija i dalje ima većinu osvojenu 2024. godine. Sledeći redovni izbori ne moraju da budu održani pre 2029, iako novi premijer može da ih raspiše ranije.

Najavio desetogodišnji plan i hitnu pomoć građanima

Bernam je pred preuzimanje vlasti najavio desetogodišnji plan za „preuređenje Britanije“ i prve mere za pomoć stanovništvu pogođenom visokim troškovima života. Poručio je da više ne želi politiku koja se vodi isključivo iz Vestminstera i obećao prebacivanje većih ovlašćenja gradovima i regionima.

Njegov politički model zasniva se na iskustvu iz Mančestera – kombinovanju državnih i privatnih ulaganja, jačanju lokalne uprave, obnovi industrije i izgradnji velikog broja socijalnih stanova. Ranije je predložio i otvaranje svojevrsnog „Dauning strita severa“, iz kojeg bi deo vlade radio van Londona.

Novi premijer obećao je da će pokušati da smanji otrovne političke sukobe, vrati stabilnost posle godina čestih promena vlasti i građanima ponudi „više prostora za disanje“.

Bernam preuzima zemlju suočenu sa slabim privrednim rastom, skupim javnim uslugama, pritiskom na zdravstveni sistem i visokim državnim dugom. Njegove najave već izazivaju pažnju finansijskih tržišta, koja očekuju da objasni kako će finansirati velika ulaganja bez izazivanja novog talasa zaduživanja i povećanja poreza.

Formiranje nove vlade

Prvi veliki potez novog premijera biće formiranje kabineta. U vrhu Laburističke partije očekuje se mešavina Starmerovih ministara i Bernamovih najbližih saradnika, dok će izbor ministra finansija biti posebno važan signal investitorima i partijskim frakcijama.

Bernam je obećao da će okončati unutrašnje obračune među laburistima i voditi jedinstvenu vladu, uz veću državnu ulogu u komunalnim sistemima, izgradnji stanova i obnovi javnih službi.

Na spoljnom planu očekuje se nastavak britanske podrške Ukrajini i bliske saradnje sa evropskim saveznicima, dok će odnos sa predsednikom SAD Donaldom Trampom biti jedan od prvih velikih testova nove vlade.

Starmer je tako napustio vlast samo dve godine posle istorijske pobede laburista, a Bernam ulazi u Dauning strit sa obećanjem da će Britaniju voditi drugačije. „Kralj severa“ sada mora da pokaže da model koji mu je doneo popularnost u Mančesteru može da funkcioniše i na nivou cele zemlje.

Autor: S.M.