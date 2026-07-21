TROVANJE U POPULARNOM LETOVALIŠTU: Najmanje 60 turista završilo u bolnici zbog otrovnih isparenja na bazenu

Najmanje 60 turista hitno je prevezeno u bolnicu nakon što je kvar na bazenskoj pumpi izazvao oslobađanje otrovnih isparenja u hotelu u mestu Benahavis, nedaleko od Marbelje na obali regije Kosta del Sol.

Detalji incidenta i uzrok trovanja

Do incidenta je došlo usled kvara na pumpi zaduženoj za ubrizgavanje hlora i kiseline. Dok su automatski sistemi za regulaciju hlora i pH vrednosti prestali sa radom, nastavljeno je oslobađanje drugih gasova koji su otrovali prisutne kupače.

Zbrinuti pacijenti: Među povređenima i hospitalizovanima bilo je dece i starijih osoba.

Reakcija nadležnih: Bazen je odmah zatvoren radi održavanja, stručnjaci iz laboratorije Malaga TechPark izašli su na teren radi uzorkovanja vode, a istraga o curenju gasa je u toku.

Slični incidenti u Rimu i na Majorki

Ovaj događaj na španskoj obali desio se samo dan nakon slične drame u Rimu, gde se petogodišnji dečak bori za život usled trovanja isparenjima hlora u sportskom klubu u Mentani, dok je slična situacija zabeležena i u julu 2022. godine u hotelu Sea Club na Majorki.

Stručnjici ističu da do ovakvih trovanja najčešće dolazi kada se nivo hlora i pH vrednost vode ne održavaju propisno, što dovodi do hemijskih reakcija i stvaranja toksičnih jedinjenja koja izazivaju opasne respiratorne smetnje i iritacije.



Autor: D.S.