Devojčica se UDAVILA u jezeru pred očima roditelja: Porodični izlet završio se TRAGEDIJOM

Vatrogasna služba u Komu saopštila je da je pronađeno telo devojčice iz Maroka koja je nestala u vodama jezera Komo, ispred gradskih vrtova u centru grada.

Devojčica Arva Rfali boravila je u Italiji na odmoru sa roditeljima, u poseti rođacima koji godinama žive u okolini Monce.

Tokom porodičnog izleta u Komo, devojčica nije izronila nakon što je ušla u jezero kod hrama Volta, u blizini takozvanih "Vrtova uz jezero" u centru grada.

Bila je u Italiji sa roditeljima kako bi posetila ujake, tetke i rođake, a igrala se na velikom peščanom sprudu koji se povremeno pojavljuje iznad površine vode i svake godine privlači stotine stranih kupača, uprkos zabrani kupanja.

Oko 15 časova, najverovatnije ju je odnela jaka vodena struja i iznenada je nestala. Ni rođaci koji su bili pored nje u vodi, niti odrasli koji su se nalazili svega nekoliko metara dalje na obali, više je nisu videli.

Prvi su na lice mesta stigli policajci iz prolazne patrole, nakon očajničkih poziva u pomoć koje su uputili njeni roditelji.

Brza reakcija, međutim, nije bila dovoljna.

U potrazi su učestvovali pripadnici Pomorske jedinice, vatrogasci sa čamcima, a kasnije su im se pridružili i vatrogasni ronioci koji su helikopterom stigli iz Torina, kao i ekipe hitne pomoći i helikopterska spasilačka služba, prenosi Rai.it.

Potraga je trajala do kasno uveče, dok su nade da će devojčica biti pronađena živa postajale sve manje.

Njeni roditelji, čija je ćerka sledećeg meseca trebalo da napuni 10 godina, u stanju šoka odvedeni su u policijsku stanicu, jer više nisu mogli da ostanu na mestu gde je nestala u vodi.

Za grad Komo ovo predstavlja povratak tragičnih uspomena nakon dve godine bez sličnih nesreća.

Između 2017. i 2023. godine, na istom delu jezera život je izgubilo osam osoba – svi mladi i svi strani državljani.

Većinu je kobno iznenadio oblik jezerskog dna, koje na prvi pogled deluje plitko, ali se posle svega nekoliko metara naglo obrušava u veliku dubinu.

Autor: Iva Besarabić