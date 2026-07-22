Stravično nevremenu pogodilo Albaniju: Dve osobe poginule, troje povređeno

U nevremenu sa jakim vetrom i padavinama koje je tokom protekle noći pogodilo jug Albanije poginule su dve osobe, dok su tri osobe povređene, saopštili su zvaničnici.

Električar državne elektro-energetske kompanije (OSSH) Baškim Boči poginuo je tokom intervencije kada je pao sa stuba u Himari, nakon što mu se pokidao sigurnosni pojas, dok je radio na popravci struje u oblasti Potami oko 3 sata posle ponoći, prenose albanski mediji.

U Ksamilu oluja je zatekla ribara Mihala Zoija u uzburkanom moru, gde se njegov čamac prevrnuo, a njegovo telo je pronađeno jutros.

U Sarandi, na jugu Albanije, jaki vetrovi su oborili desetine drveća koja su oštetila vozila a tri osobe su zatražile medicinsku pomoć nakon što su povređene razbijenim staklom i granama drveća.

Problemi nakon oluje su zabeleženi i u Libraždu, gde neka područja i dalje nemaju struju a nestanak struje izazvao je probleme sa snabdevanjem pijaćom vodom, posebno u Patosu.

Autor: Marija Radić