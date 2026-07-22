Neverovatna lekarska greška: Umesto operacije skočnog zgloba, tinejdžerki (17) izvadili četiri umnjaka!

U zdravstvenoj ustanovi u mestu Sen Marten na Bulonju, na severu Francuske, dogodila se neverovatna medicinska greška kada je sedamnaestogodišnjoj devojci umesto planirane operacije skočnog zgloba urađeno vađenje zuba.

Incident se dogodio 10. jula, dok su majka i ćerka u čekaonici čekale poziv za ortopedski zahvat. Prema rečima majke, lekar je izašao, tiho promrmljao, a nakon što mu se obratila za potvrdu, klimnuo je glavom i odveo tinejdžerku u salu.

Ubrzo potom, usledio je šokantan obrt. Doktor se vratio u čekaonicu i saopštio porodicari: "Izvinjavamo se, napravili smo medicinsku grešku. Žao nam je, zamenili smo pacijente."

Ispostavilo se da je devojka odvedena kod stomatologa, koji joj je uspeo da izvadi sva četiri umnjaka. Kada je majka ušla u sobu za oporavak i ugledala dete, briznula je u plač.

Porodica podnosi tužbu, pokrenuta istraga

Pored pretrpljene traume, sa kojom se maloletnica sada nosi kroz nesanicu i napade anksioznosti, majka upozorava i na izuzetno opasan propust sa anestezijom, koja je bila dozirana i prilagođena drugoj osobi.

Iako je uprava bolnice ponudila novčanu odštetu, porodica je odlučila da pravdu potraži putem zvanične tužbe. Iz bolnice je saopšteno da je reč o "izuzetnom i žalosnom incidentu", da je pokrenuta hitna unutrašnja istraga, kao i da je primarni zadatak pružanje psihološke i medicinske podrške oštećenoj devojci.

Autor: D.S.