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Požar koji je izbio u Toledu proširio se na šire područje Madrida: Drama u Španiji

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/France Fire Brigade SDIS13 ||

Požar koji je u sredu po podne izbio u Toledu proširio se na šire područje Madrida zbog čega je Agencija za bezbednost i hitne slučajeve Madrida (ASEM112) poslala građanima poruke upozorenja preko sistema ES-Alert.

U poruci se navodi da je zbog razvoja šumskog požara u opštini Toledo Almoroks (2.569 stanovnika), evakuisana naselje El Ensinar del Alberče sa oko 1.200 stanovnika i izdata zabrana izlaska iz kuća u opštini Vilja del Prado (7.743 stanovnika) na teritoriji Madrida, prenosi El Pais.

Zatraženo je da građani ostanu u zatvorenom prostoru svojih kuća do novog obaveštenja, sa zatvorenim vratima i prozorima.

Na širem području Madrida aktivirana je operativna situacija 2 u okviru plana za šumske požare, koja se proglašava kada požar ugrožava urbana naselja.

To podrazumeva zabranu izlaska iz kuća ili prinudnu evakuaciju, mobilizaciju državnih resursa poput Vojne jedinice za hitne slučajeve i aktiviranje sistema masovnog upozoravanja.

U zoni požara već je raspoređeno 19 kopnenih i vazdušnih sredstava Vatrogasne službe, šumskih vatrogasaca i šumskih čuvara Madrida, a saobraćaj je prekinut na putu M-507 u pravcu Navalkarnera.

Nadležni su saopštili da je požar provinciji Toledo počeo vatrom u urbanim sredinama i na šumskim površinama pod borovom šumom.

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Autor: Marija Radić

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