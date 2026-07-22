Požar koji je izbio u Toledu proširio se na šire područje Madrida: Drama u Španiji

Požar koji je u sredu po podne izbio u Toledu proširio se na šire područje Madrida zbog čega je Agencija za bezbednost i hitne slučajeve Madrida (ASEM112) poslala građanima poruke upozorenja preko sistema ES-Alert.

U poruci se navodi da je zbog razvoja šumskog požara u opštini Toledo Almoroks (2.569 stanovnika), evakuisana naselje El Ensinar del Alberče sa oko 1.200 stanovnika i izdata zabrana izlaska iz kuća u opštini Vilja del Prado (7.743 stanovnika) na teritoriji Madrida, prenosi El Pais.

Zatraženo je da građani ostanu u zatvorenom prostoru svojih kuća do novog obaveštenja, sa zatvorenim vratima i prozorima.

Na širem području Madrida aktivirana je operativna situacija 2 u okviru plana za šumske požare, koja se proglašava kada požar ugrožava urbana naselja.

Spain is on Fire now? Don't win the Cup...



SPAIN 🇪🇸 Wildfire scorches 26,000 hectares (65,000 acres) north of Madrid. pic.twitter.com/BfUts2u1bx — ❤️‍🔥ZeroSympathy❤️‍🔥 (@ZeroSympathy76) 20. јул 2026.

To podrazumeva zabranu izlaska iz kuća ili prinudnu evakuaciju, mobilizaciju državnih resursa poput Vojne jedinice za hitne slučajeve i aktiviranje sistema masovnog upozoravanja.

U zoni požara već je raspoređeno 19 kopnenih i vazdušnih sredstava Vatrogasne službe, šumskih vatrogasaca i šumskih čuvara Madrida, a saobraćaj je prekinut na putu M-507 u pravcu Navalkarnera.

Nadležni su saopštili da je požar provinciji Toledo počeo vatrom u urbanim sredinama i na šumskim površinama pod borovom šumom.

Autor: Marija Radić