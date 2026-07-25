Alarm u Grčkoj: Zaraženi komarci prenose virus Zapadnog Nila, raste broj ljudi u bolnicama

Stanovnici grčke oblasti Atika suočavaju se sa do sada najtežom sezonom virusa Zapadnog Nila, koji prenose zaraženi komarci, upozoravaju zdravstvene vlasti. Od početka leta potvrđen je 21 slučaj infekcije, a više od polovine obolelih završilo je na bolničkom lečenju.

Prema podacima Nacionalne organizacije za javno zdravlje (EODY), najveći broj zaraženih registrovan je u opštinama Vari-Vula-Vulijagmeni, Koropi-Lavreotiki i Glifada. Sedam dodatnih opština, među kojima su Marusi i Rafina, označeno je kao područja povećanog rizika.

Od ukupno 21 obolelog, 13 je hospitalizovano, dok se troje pacijenata nalazi na intenzivnoj nezi, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog širenja virusa.

Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) upozorava da vremenski uslovi ove godine pogoduju razmnožavanju komaraca i širenju virusa. Pored Grčke, slučajevi infekcije registrovani su i u Italiji, Severnoj Makedoniji, Rumuniji i Španiji.

Šta je virus Zapadnog Nila?

Virus Zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca. Većina inficiranih nema nikakve simptome ili razvije blagu bolest praćenu povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima, umorom i osipom.

Međutim, kod manjeg broja ljudi, posebno starijih osoba i onih sa oslabljenim imunitetom, infekcija može izazvati ozbiljne neurološke komplikacije, poput upale mozga ili moždanih ovojnica, zbog čega je neophodno bolničko lečenje.

Kako se zaštititi?

Zdravstvene službe preporučuju korišćenje repelenata protiv komaraca, nošenje odeće dugih rukava i nogavica tokom večernjih sati, postavljanje zaštitnih mreža na prozore, kao i uklanjanje stajaće vode u kojoj se komarci razmnožavaju.

Kao odgovor na pogoršanje epidemiološke situacije, grčka služba za transfuziju krvi uvela je obavezno testiranje donacija iz pogođenih područja, dok davaoci iz tih regiona privremeno, u trajanju od 28 dana, ne mogu da daju krv.

Autor: A.A.