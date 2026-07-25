AKTUELNO

Svet

Alarm u Grčkoj: Zaraženi komarci prenose virus Zapadnog Nila, raste broj ljudi u bolnicama

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Stanovnici grčke oblasti Atika suočavaju se sa do sada najtežom sezonom virusa Zapadnog Nila, koji prenose zaraženi komarci, upozoravaju zdravstvene vlasti. Od početka leta potvrđen je 21 slučaj infekcije, a više od polovine obolelih završilo je na bolničkom lečenju.

Prema podacima Nacionalne organizacije za javno zdravlje (EODY), najveći broj zaraženih registrovan je u opštinama Vari-Vula-Vulijagmeni, Koropi-Lavreotiki i Glifada. Sedam dodatnih opština, među kojima su Marusi i Rafina, označeno je kao područja povećanog rizika.

Od ukupno 21 obolelog, 13 je hospitalizovano, dok se troje pacijenata nalazi na intenzivnoj nezi, što je dodatno pojačalo zabrinutost zbog širenja virusa.

Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) upozorava da vremenski uslovi ove godine pogoduju razmnožavanju komaraca i širenju virusa. Pored Grčke, slučajevi infekcije registrovani su i u Italiji, Severnoj Makedoniji, Rumuniji i Španiji.

Šta je virus Zapadnog Nila?

Virus Zapadnog Nila prenosi se ubodom zaraženog komarca. Većina inficiranih nema nikakve simptome ili razvije blagu bolest praćenu povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima, umorom i osipom.

Međutim, kod manjeg broja ljudi, posebno starijih osoba i onih sa oslabljenim imunitetom, infekcija može izazvati ozbiljne neurološke komplikacije, poput upale mozga ili moždanih ovojnica, zbog čega je neophodno bolničko lečenje.

Kako se zaštititi?

Zdravstvene službe preporučuju korišćenje repelenata protiv komaraca, nošenje odeće dugih rukava i nogavica tokom večernjih sati, postavljanje zaštitnih mreža na prozore, kao i uklanjanje stajaće vode u kojoj se komarci razmnožavaju.

Kao odgovor na pogoršanje epidemiološke situacije, grčka služba za transfuziju krvi uvela je obavezno testiranje donacija iz pogođenih područja, dok davaoci iz tih regiona privremeno, u trajanju od 28 dana, ne mogu da daju krv.

Autor: A.A.

#Grčka

#Komarci

#Virus

#zapadni nil

#zaraženi

POVEZANE VESTI

Društvo

Prvi slučaj groznice Zapadnog Nila u Srbiji u ovoj sezoni: Evo u kom gradu je registrovan zaraženi

Društvo

OGLASIO SE 'BATUT'! Raste broj zaraženih opasnim virusom koji prenose komarci, evo i gde su se zarazili i na koje SIMPTOME da obratite pažnju

Društvo

Oglasio se Batut: U Srbiji rеgistrоvаn prvi slučај оbоlеvаnjа оd grоznicе Zapadnog Nila koju prenose komarci

Društvo

Raste broj zaraženih VIRUSOM Zapadnog Nila - Obratite pažnju na OVE SIMPTOME, a evo i kako da se najbolje ZAŠTITITE!

Društvo

Raste broj obolelih od opasnog virusa koji prenose zaraženi KOMARCI: Simptomi liče na običnu prehladu, a posledice mogu da budu fatalne

Društvo

U SRBIJI SVE VIŠE OBOLELIH OD GROZNICE ZAPADNOG NILA: Najteži slučajevi imaju upalu mozga, duplo više zaraženih muškaraca!