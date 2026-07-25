Ilon Mask predviđa veliku promenu: Za 10 godina rad više neće biti obaveza, već izbor

Ilon Mask smatra da bi veštačka inteligencija u narednih pet godina mogla da nadmaši ukupnu inteligenciju čovečanstva, dok bi za deset godina ljudski rad mogao da postane potpuno dobrovoljan. Ovu procenu izneo je u intervjuu za The Economist, gde je govorio o budućnosti tehnologije, geopolitike i razvoja AI sistema.

Prema njegovim rečima, napredak AI i robotike dovešće do sveta u kojem će većinu fizičkih i intelektualnih poslova obavljati mašine.



Mask veruje da će čovečanstvo ući u eru koju opisuje kao period izobilja, u kojoj će roba i usluge biti dostupnije nego ikada. Kako tvrdi, posao neće nestati, ali više neće biti neophodan za egzistenciju.

"Ljudi ne shvataju da će se ovo zaista dogoditi", rekao je Mask i dodao da će za deset godina rad biti stvar ličnog izbora.

On smatra da će države morati da pronađu nove modele raspodele prihoda i obezbede građanima zajednički visok nivo primanja. Po njegovom mišljenju, u takvom svetu novac će postepeno gubiti značaj, dok će glavni ekonomski izazov biti deflacija, a ne inflacija.

Pozvao rivale da zajedno testiraju najmoćniji AI

Mask je upozorio da ubrzani razvoj veštačke inteligencije nosi ozbiljne rizike i podržao ideju suosnivača Google DeepMind-a Demisa Hasabisa da se najnapredniji AI modeli nezavisno proveravaju pre nego što budu pušteni u javnost.

Prema njegovom predlogu, vodeće AI kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država i Kine trebalo bi međusobno da testiraju nove modele pre objavljivanja.

"Konkurenti mogu biti iskreni jedni prema drugima", rekao je Mask.

Dodao je i da ne isključuje mogućnost buduće saradnje sa direktorom kompanije OpenAI, Semom Altmanom, uprkos dugogodišnjem sukobu.

"Ako budemo morali da razgovaramo, razgovaraćemo. Možda ćemo obojica morati da ostavimo po strani lične razlike zarad dobra sveta", poručio je Mask.

Kina će, smatra Mask, sustići SAD

Govoreći o globalnoj trci u razvoju AI, Mask je pohvalio kineske modele, posebno Kimi K3 kompanije Moonshot AI. Smatra da Kina ima potencijal da postane svetski lider zahvaljujući velikim ulaganjima u energetsku infrastrukturu i proizvodnju robota.

Dodao je i da američka ograničenja izvoza tehnologije neće dugoročno usporiti kineski razvoj, jer veruje da je Kina blizu razvoja sopstvenih litografskih tehnologija potrebnih za proizvodnju najsavremenijih čipova.

Na kraju intervjua Mask se osvrnuo i na hipotezu da bi univerzum mogao biti računarska simulacija, rekavši da mu se ponekad čini da je ono što radi toliko neverovatno da je teško poverovati da je stvarno.

Ipak, The Economist je ukazao da su pojedine Maskove tvrdnje veoma kontroverzne i upozorio da fatalistički pogled na razvoj veštačke inteligencije može da umanji značaj državnog nadzora i javne kontrole u trenutku kada napredni AI sistemi postaju sve sposobniji.

Autor: S.M.