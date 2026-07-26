Makron sutra će predsedavati kriznom sastanku o požarima u Francuskoj

Francuski predsednik Emanuel Makron sutra će predsedavati međuresornom kriznom sastanku Ministarstva unutrašnjih poslova o požarima koji trenutno besne u Francuskoj.

Kako prenosi televizija BFM, krizni sastanak će se prvenstveno odnositi na veliki požar koji je pre pet dana izbio u mestu Somo, na jugozapadu Francuske, koji se i dalje širi u departmanu Žironda.

Prema podacima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, u požaru je do sada izgorelo rastinje na oko 42.000 hektara zemljišta, a 220.000 ljudi je evakuisano.

Francuske vlasti su ocenile da je reč o požaru vanrednih razmera čije je širenje i dalje nepredvidivo, i koji sada ugrožava okolinu Bordoa.

Autor: D.B.