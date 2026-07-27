Četvoro stradalih u požaru, među njima i dvoje dece: Tragedija u Japanu

Četiri osobe, uključujući dvoje dece, stradale su u požaru koji je rano jutros izbio u jednoj kući na ostrvu Kjušu na jugozapadu Japana, saopštila je lokalna policija.

Policija utvrđuje identitet žrtava, za koje se veruje da su Tecuja Kišikava (51), njegova supruga Čiaki (41) i njihova deca Mei (12) i Ai (8), prenosi agencija Kjodo.

Porodica je živela u drvenoj kući na sprat u gradu Imari, u prefekturi Saga na ostrvu Kjušu.

Požar je ugašen oko 7.00 časova i nije se proširio na druge objekte, saopštile su lokalne vatrogasne službe.

Mesto požara nalazi se oko 3,5 kilometara severozapadno od železničke stanice Imari, važnog železničkog čvorišta.

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Autor: Marija Radić