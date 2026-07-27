AKTUELNO

Svet

Četvoro stradalih u požaru, među njima i dvoje dece: Tragedija u Japanu

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Kyodo News ||

Četiri osobe, uključujući dvoje dece, stradale su u požaru koji je rano jutros izbio u jednoj kući na ostrvu Kjušu na jugozapadu Japana, saopštila je lokalna policija.

Policija utvrđuje identitet žrtava, za koje se veruje da su Tecuja Kišikava (51), njegova supruga Čiaki (41) i njihova deca Mei (12) i Ai (8), prenosi agencija Kjodo.

Porodica je živela u drvenoj kući na sprat u gradu Imari, u prefekturi Saga na ostrvu Kjušu.

Požar je ugašen oko 7.00 časova i nije se proširio na druge objekte, saopštile su lokalne vatrogasne službe.

Mesto požara nalazi se oko 3,5 kilometara severozapadno od železničke stanice Imari, važnog železničkog čvorišta.

pročitajte još

Na Elbrusu pronađena tela još tri planinara iz BiH: Loše vreme i dalje odlaže evakuaciju

Autor: Marija Radić

#Japan

#Požar

#Smrt

#Tragedija

#deca

POVEZANE VESTI

Svet

Stravičan požar u Rusiji: Četiri osobe poginule, među njima i deca

Hronika

ŽENI SE BORE ZA ŽIVOT, ČETVORO NA VMA: Poznato stanje povređenih u požaru u domu za stare u Barajevu

Hronika

Dvoje stradalo u požaru u Vojki: Goreo centar za beskućnike, vatrogasci evakuisali više od 20 ljudi

Hronika

2 OSOBE STRADALE U POŽARU U LAZAREVCU: Vatrogasci iz stana izvukli muškarca i devojku

Hronika

Požar na glavnoj železničkoj stanici u Sofiji: Poginule najmanje 4 osobe, sumnja se da je ovo uzrok nesreće

Svet

UŽAS U KANADI: Pronađeno šest tela, među njima četvoro DECE!