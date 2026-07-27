Tri osobe ubijene, ima i ranjenih! Pucnjava na festivalu u Sijetlu: Nema informacija o napadaču

Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave kada su dve osobe ubijene na licu mesta, dok je najmanje petoro ranjeno među kojima je i dečak. Uprkos borbi lekara, jedna osoba je naknadno podlegla povredama.

Pucnjava se dogodila nešto posle 18.00 časova sinoć po lokalnom vremenu, prenosi CNN.

Za sada nema informacija o tome ko je pucao niti da li je iko priveden.

Portparol vatrogasne službe u Sijetku Grejs Nunjez rekla je da su pripadnici hitnih službi stigli nešto posle 18.00 sati i bezuspešno pokušali da spasu živote dvoje upucanih, dok su ranjeni prebačeni u bolnicu.

🚨Update: A shooting at Seattle Center during the Bite of Seattle festival left 2 people dead and 5 injured, including a child. https://t.co/u0FHfWLGNo — Washington Report (@Washington_Rep) 27. јул 2026.

Policajac koji je bio na licu mesta naveo je na mreži Iks da je policija u tom gradu zamolila građane da se sklone odatle kako bi policija utvrdila šta se dogodilo.

Portparol vatrogasne službe u Sijetku Grejs Nunjez rekla je da su pripadnici hitnih službi stigli nešto posle 18.00 sati i bezuspešno pokušali da spasu živote dvoje upucanih, dok su ranjeni prebačeni u bolnicu.

🚨 SEATTLE UPDATE



2 DEAD. 5 WOUNDED (including a TODDLER)



Mass shooting at Bite of Seattle festival



2 suspects IN CUSTODY

No names released yet

No motive given



Pure chaos at Seattle Center#Seattle #Shooting #BiteOfSeattle #MassShooting #BreakingNews #Crime #SeattleCenter pic.twitter.com/3ZWNj3FSw9 — TheRoverReport (@TheRoverReport1) 27. јул 2026.

Policajac koji je bio na licu mesta naveo je na mreži Iks da je policija u tom gradu zamolila građane da se sklone odatle kako bi policija utvrdila šta se dogodilo.

Pucnjava se dogodila oko 18 sati po lokalnom vremenu tokom godišnjeg festivala koji privlači stotine hiljada posetioca. Svedoci su za lokalne medije ispričali da su čuli nekoliko glasnih prasaka, a zatim zvuk nalik na rafalnu paljbu.

"Prvo sam mislio da je vatromet, a onda su svi odjednom potrčali", rekao je jedan od posetioca.

Ugostitelj koji je radio na festivalu izjavio je da je čuo više hitaca "odjednom" i video uspaničene roditelje kako grabe decu i trče prema izlazu.

Juče je bio poslednji dan trodnevnog godišnjeg događaja, Festivala hrane, u velikom kompleksu u Sijetlu, koji privlači 350.000 posetilaca svake godine.

Policija zamolila građane da se sklone

U bolnicu su prevezeni i 39-godišnja žena i 23-godišnji muškarac, a oboje su stabilno. Jedna 40-godišnja žena zadobila je lakše povrede i odbila je bolničko zbrinjavanje.

Svi ranjeni su bili u stabilnom stanju, izuzev jedne ženske osobe koja je primljena u bolnicu u kritičnom stanju. Među povređenima je i dvogodišnji dečak, koji je u stabilnom stanju i takođe je hospitalizovan.

Autor: S.M.