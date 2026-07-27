Potemkinova flotila 2.0: Putin slavio Dan mornarice ispred naslikane podmornice na zidu!

Svet je još jednom svedočio vrhuncu kremljovske tragikomedije.

Naime, pompezno najavljivana proslava Dana Ruske ratne mornarice pretvorila se u geopolitički skeč nakon što je šef Ruske Federacije, umesto ispred moćnih ratnih brodova i nuklearnih krstarica, prinuđen da drži svečani govor ispred – ogromnog postera podmornice!

Usled straha od potencijalnih napada i sve tanjeg registra vojne opreme, tradicionalna i skupocena parada brodova u Sankt Peterburgu i Kronštatu ove godine je iznenada otkazana. A rešenje ruske organizacione mašinerije da popuni prazninu? Džinovska štampana slika podmornice zalepljena na zid iza predsednika.

Internet ne prašta: "K snimatelju u Kolimu!"

Nakon što su snimci dešavanja – koje je zabeležio medij IZ.RU – procureli u javnost, društvene mreže su doslovno eksplodirale od podsmeha. Korisnici širom sveta utrkivali su se u pravljenju šala na račun "nepobedive flote":

"Snimatelj je do sada verovatno već na putu za Kolimu," glasio je jedan od najpopularnijih komentara na mreži X.

"Predstavljamo najnoviju klasu ruske flote: Podmornica Potemkin od 200 grama papira," napisao je drugi korisnik.

Panika u Rusiji nastala je onog trenutka kada su shvatili koliko komično i očajno celokupna situacija izgleda iz ugla svetske javnosti.

Rusija bezuspešno pokušava da obriše tragove

Shvativši razmere ove medijske blamaže, kremljovski cenzori su ekspresno reagovali. Snimci i fotografije spornog kadra preko noći su počeli da nestaju sa zvaničnih državnih sajtova i protokolarnih portala. Mediji pod kontrolom vlasti dobili su nalog da skrate snimke i izbegavaju široke kadrove.

Međutim, osnovno pravilo digitalnog doba još jednom je potvrđeno: ono što jednom završi na internetu, tamo ostaje zauvek.

Dok je ruska mornarica ranijih godina paradirala Baltikom u punom sastavu, ove godine je spala na 2D grafiku i platno. Ako se ovaj trend nastavi, sledeće godine bi Dan kopnene vojske moći da proslave uz crteže tenkova u voštanim bojama na papiru formata A4.