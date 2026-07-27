E to je baksuz: Lopovu ispala cedulja s imenom i brojem telefona, policija ga odmah pronašla

Karabinijeri u italijanskom mestu Botričelo, u blizini Katancara, otkrili su i uhapsili počinioca dve krađe, pronašavši cedulju sa punim imenom i brojem telefona koja je nesmotrenom lopovu ispala iz džepa.

Nadležni su zahvaljujući tome došli do tridesetpetogodišnjaka iz mesta Izola di Kapo Ricuto, koji je od ranije poznat zakonu.

Kretanje u centru mesta

Policija je rekonstruisala kretanje ovog muškarca tokom njegovih upada u centar Botričela, prenose lokalni mediji.

U prvom slučaju, pljačkaš je ušao u prodavnicu odeće i, pod izgovorom da se raspituje za odelo za mladoženju, odvukao pažnju vlasniku, a zatim je ukrao torbicu jedne mušterije u kojoj se nalazilo oko 200 evra i lične stvari.

Ubrzo nakon toga, provalio je u obližnju mesaru tako što je nasilno otvorio ulazna vrata i, kako se sumnja, ukrao 30 evra u gotovini iz kase.

Nađeni telefon i droga

Ključni početni trag pronađen je u radnji pored butika odeće, a radilo se o papiriću sa punim imenom i brojem telefona koji je lopovu ispao iz džepa tokom bekstva sa mesta prve krađe, što je potvrđeno pregledom snimaka sa nadzornih kamera.

Što se tiče krađe 30 evra iz mesare, policajci su na stolu ispred objekta pronašli pametni telefon i manju količinu hašiša. Upoređivanjem snimaka sa različitih sistema nadzora potvrđeno je da je osoba sa snimaka zapravo počinilac obe krađe.

Analiza pronađenog telefona omogućila je konačnu identifikaciju pljačkaša, koji je prijavljen Tužilaštvu u Katancaru zbog krivičnog dela krađe.

Autor: S.M.