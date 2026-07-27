Austrija planira da produži vojni rok sa šest na devet meseci

Austrijska koaliciona vlada saopštila je danas da planira da produži vojnu službu sa šest na devet meseci, kako bi se prilagodila bezbednosnim izazovima u okruženju zbog rata u Ukrajini.

"Bezbednosni uslovi su se fundamentalno promenili u proteklim godinama, mesecima i nedeljama. San o trajnom miru u Evropi razbio se najkasnije ruskom agresijom protiv Ukrajine", rekao je kancelar Kristijan Štoker na konferenciji za novinare u kasarni u blizini Salcburga, nakon sastanka vlade, prenosi Rojters.

On je kazao da su se pojavile i nove pretnje, uključujući hibridne napade i sajber ratovanje.

"Ovaj razvoj događaja jasno pokazuje da Austrija mora u većoj meri da preuzme odgovornost za sopstvene kapacitete za samostalnost i zaštitu stanovništva", istakao je Štoker.

Austrijski mladići trenutno imaju izbor, obično oko svog 18. rođendana, između vojnog roka, koji traje šest meseci, i devetomesečne civilne alternative u kojoj rade u institucijama kao što su služba hitne pomoći ili dom za penzionere.

Vlada je saopštila da planira da omogući produženje takozvane civilne službe za dva meseca na dobrovoljnoj osnovi, kao i da planira prelazak na rezervistički model vojne službe.

Da bi vojna služba bila atraktivnija, planirane su pogodnosti, kao što su praznični dani i skoro udvostručavanje plate, na 1.000 evra mesečno.

Sprovođenje tih promena zahtevaće usvajanje zakona sa dvotrećinskom većinom u parlamentu, za šta vladi treba podrška opozicionih Zelenih ili krajnje desne Slobodarske partije a ti razgovori tek treba da počnu.

Neutralne austrijske oružane snage decenijama služe uglavnom kao vrsta civilne zaštite, čiji pripadnici pomažu službama za hitne slučajeve tokom prirodnih katastrofa kao što su poplave i šumski požari, ili obavljaju granične patrole kako bi presreli ilegalne imigrante.

Autor: A.A.