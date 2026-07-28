Šestoro dece i roditelji pronađeni mrtvi u zapaljenoj kući: Užas u Mičigenu

Osmočlana porodica pronađena je mrtva u kući zahvaćenoj požarom u Mičigenu, a istraga je pokazala da je reč o ubistvu i samoubistvu, saopštile su danas lokalne vlasti.

Vatrogasci su u petak, nakon dojave o požaru u kući u opštini Grand Hejven, pronašli tela šestoro dece, uzrasta od pet do 15 godina, kao i njihovih roditelja, preneo je ABC njuz.

Kancelarija šerifa okruga Otava saopštila je da su svi članovi porodice preminuli od prostrelnih rana.

Prema rezultatima obdukcije, 47-godišnji Kristofer Karolkjevič izvršio je samoubistvo, dok su smrt njegove 39-godišnje supruge Amande i njihovo šestoro dece okarakterisane kao ubistva.

Imena dece nisu objavljena.

Među žrtvama su četiri dečaka, stara pet, 11, 12 i 15 godina, i dve 11-godišnje devojčice.

Četvoro dece bilo je biološko, a dvoje usvojeno.

Kapetan kancelarije šerifa Džejk Sparks rekao je da je reč o "neopisivoj tragediji" i da će istražitelji učiniti sve kako bi utvrdili motive zločina.

Vatrogasci su u petak ujutru najpre reagovali na prijave o mirisu dima, ali tada nisu uspeli da lociraju požar.

Nekoliko sati kasnije ponovo su pozvani zbog belog dima koji je izlazio iz kuće, gde su tokom gašenja požara pronašli tela članova porodice u različitim spavaćim sobama.

Istraga je pokazala da je požar najverovatnije namerno podmetnut na više mesta u kući, pri čemu je najveća šteta pričinjena u podrumu.

U požaru su uginuli i kućni ljubimci porodice, među kojima nekoliko pasa i najmanje jedna mačka.

Prema navodima istražitelja, nema drugih osumnjičenih, a prikupljeni dokazi ukazuju da je nakon ubistava podmetnut požar.

Vlasti veruju da je zločin počeo još prethodne večeri, a korišćeno je registrovano vatreno oružje.

Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.

Autor: Marija Radić