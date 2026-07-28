Panika na Svetoj Gori: Jak zemljotres pogodio područje u blizini Hilandara

Zemljotres magnitude 3.8 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 28. jula 2026 u 10.30 časova, u Grčkoj.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.2937 i dužine 24.1175, na Svetoj Gori, nedaleko od manastira Hilandar.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Na Svetoj Gori nalazi se i srpski manastir Hilandar.

Autor: S.M.