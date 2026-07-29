RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Najmanje 13 žrtava, eksplozija u tržnom centru, obustavljen saobraćaj i letovi! (FOTO+VIDEO)

Premijerka Japana Sanae Takaiči izjavila je danas da je potvrđena smrt 13 osoba nakon zemljotresa jačine 7,1 stepen po Rihterovoj skali koji je pogodio prefekturu Kumamoto na jugozapadu zemlje, dok se potraga za nestalima nastavlja.

Tokijska policija uputila je u pogođeno područje helikopter i osmočlani tim za hitne intervencije i spasavanje specijalizovan za reagovanje u katastrofama, preneo je Kjodo.

At least 13 dead as rescuers search for the missing after Japan earthquake https://t.co/J5QO685cUx — CTV News Winnipeg (@ctvwinnipeg) 29. јул 2026.

Posle zemljotresa došlo je i do eksplozije u tržnom centru u gradu Kašima, kojim upravlja grupa Aeon.

A 7.1 magnitude earthquake shook Japan’s southern main island of Kyushu on Tuesday, leaving several people dead and dozens of others injured or missing after part of a shopping center and a huge chimney at a paper factory collapsed, officials said. pic.twitter.com/Flw9uDEQmv — The Associated Press (@AP) 29. јул 2026.

Lokalne vlasti saopštile su da su dve žene poginule, jedna je pronađena bez svesti, dok je još pet osoba povređeno.

Pre urušavanja drugog sprata objekta evakuisano je oko 200 ljudi.

More than 50 people injured after powerful earthquake strikes Japan



The region was first hit by a magnitude 7.1 earthquake, prompting a tsunami warning. pic.twitter.com/L8ChYTrVus — распад и неуважение (@VictorKvert2008) 28. јул 2026.

Saobraćaj na liniji brzih vozova Šinkansen na ostrvu Kjušu i dalje je obustavljen, dok će tramvaji u gradu Kumamoto saobraćati smanjenom brzinom, uz upozorenje da bi usluga mogla da bude ponovo obustavljena u slučaju novih jačih potresa.

Kompanije Japan Airlines i All Nippon Airways zbog zemljotresa su otkazale 11 letova.

Japan quake damage seen from the air



Kumamoto fire and police services are assessing damage from the magnitude 7.1 earthquake that struck southwestern Japan on July 28.



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Pojedina preduzeća u regionu privremeno su obustavila rad, a nekoliko hiljada domaćinstava ostalo je bez električne energije.

Najpogođenija područja u prefekturi Kumamoto zabeležila su maksimalni intenzitet od sedam stepeni na japanskoj seizmičkoj skali, nakon što je zemljotres pogodio region u 16.27 časova po lokalnom vremenu.

Autor: D.S.