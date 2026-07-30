PLATA I DO 5.000 EVRA: Traže se radnici za OVE neobične poslove

Na livadi Terezijenvize (Theresienwiese) već nedeljama odjekuju čekić i bušilice. Izgradnja bavarskih pivskih hramova započela je krajem juna kako bi sve bilo spremno za početak najvećeg narodnog festivala na svetu - Oktoberfest.

No, dok se postavljaju drvene konstrukcije i provode kilometri cevi za pivo, ugostitelji vode drugu bitku – potragu za radnom snagom. Iako se većina od oko 13.000 radnih mesta popuni mesecima unapred, veliki pivski šatori tik pred početak festivala još uvek užurbano traže pojačanja.

Pritom se na spiskovima otvorenih pozicija nalaze zanimanja čije nazive van Bavarske malo ko uopšte razume. Jedan od najneobičnijih poslova koji se trenutno nudi u čuvenom šatoru Augustiner jeste posao Gantera.

Ganteri

Njihov zadatak je da rade na mestima gde se čuveno pivo i dalje toči isključivo iz tradicionalnih drvenih buradi. Oni prate potrošnju piva na šankovima, dovoze teške drvene burad iz hladnjača, odvoze prazne i pozicioniraju ih tako da točioci mogu da ih otvore bez zastoja.

Hendšteker i Hendlgriler (Hendlstecker & Hendlgriller)

U šatoru Tradition traže se radnici za nabadanje pilećih prsa na ražnjeve (Hendlstecker), kao i sami roštilj-majstori.

Limošenker (Limoschenker)

Osoblje zaduženo isključivo za pripremu i točenje bezalkoholnih pića.

Cajkenkasirer (Zeichenkassierer)

Osobe u šatoru Schützen zadužene za internu kontrolu i obračun internih računa/bonova.

Sa druge strane, za „Ganterere“, perače posuđa i radnike na montaži visoke napojnice ne postoje, ali rad na Oktoberfestu mnogima predstavlja priliku da budu deo jedinstvenog sveta koji traje svega nekoliko nedelja u godini.

Autor: Iva Besarabić