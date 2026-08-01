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ŽELJKO MITROVIĆ BACIO AZURNU OBALU 'NA KOLENA'! Nakon brojnih HUMANITARNIH MISIJA konačno otputovao na zasluženi odmor: Sada se oglasio HIT SNIMKOM! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović, ove godine je nekoliko puta prekidao odmor jer je morao u humanitarne misije kojima se bavi već dugi niz godina. A sada je, kada je pomogao velikom broju porodica, konačno otputovao na Azurnu obalu.

Naime, Željko Mitrović je došao do svoje porodice, kojoj je, kako je i sam istakao, veoma nedostajao, te je rešio da proslavi svoj dolazak, ali i uspehe koje je zabeležio u poslednjih nekoliko meseci.

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Naravno, Mitrović je to uradio na sebi svojstven način, te je, jedan od najuspešnijih klubova u Evropi "Opera" bacio na kolena!

- Konačno stigoh na Azurnu obalu, kako bi sklopio bar 7 dana u kontinuitetu sa mojima, koji su ovde na letovanju! Tek sad vidim koliko sam svima ovde nedostajao! Ali profesor Žex je čak stigao i da sinoć kasno održi lekciju u “Operi” u St Tropezu-u, svojim zmijskim plesom tipa “sluggish and weary mood”!!!!! P.S. Čak i jedan od najuspešnijih 5 klubova u Evropi “Opera”, bolje izgleda kad Žex malo odjipne i pohapsi “nevaljce” - napisao je on ispod snimka.

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Autor: D.B.

#Odeon

#PR DC

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#Željko Mitrović

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