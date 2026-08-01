DAN NAKON HAOSA U SEUTI: Noć protekla mirno, gotovo svi migranti vraćeni u Maroko: Španija pojačava zaštitu granice

Noć u španskoj autonomnoj oblasti Seuta protekla je mirno, bez novih incidenata, saopštilo je jutros Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.

Ulazak u grad je potpuno obustavljen, a saobraćaj prema Maroku je nastavljen bez većih problema, preneo je "Pais".

U međuvremenu je počelo postavljanje zaštitnih barijera na lukobranu Tarahal, u okviru dodatnih mera bezbednosti.

Vlada Španije priznala je da nije predvidela razmere migrantske krize u Seuti, nakon što je oko 50.000 ljudi ušlo u grad tokom samo 24 sata.

- Jasno je da nismo imali informacije. Da smo ih imali, 50.000 ljudi ne bi moglo da uđe na način na koji su ušli za 24 sata - rekao je visoki vladin zvaničnik.

Prema navodima izvora iz vlade, pažnja državnih institucija prethodnih dana bila je uglavnom usmerena na velike šumske požare u centralnim i zapadnim delovima zemlje, koji su doveli do zatvaranja područja i evakuacije gotovo 100.000 ljudi.

Zbog toga migrantska situacija na granici sa Marokom nije bila u prvom planu, iako su postojali određeni signali upozorenja.

Među njima su bila upozorenja predsednika vlade Seute Huana Hesusa Vivasa, kao i početni izveštaji Civilne garde o postepenom povećanju broja migranata koji pokušavaju ilegalno da pređu granicu plivanjem.

- Tih dana niko nije govorio o Seuti. Dolasci su se stalno povećavali i pratili smo situaciju, sve dok se praktično preko noći sve nije pretvorilo u krizu - rekao je drugi član vlade.

U Maroku uhapšeno 70 ljudi posle sukoba tokom migrantske krize

Marokanske vlasti uhapsile su u poslednjih nekoliko sati 70 osoba zbog sumnje da su učestvovale u nasilnim incidentima koji su izbili nakon masovnog ilegalnog prelaska migranata u špansku enklavu Seutu, u okviru migrantske krize u kojoj je, prema dostupnim podacima, poginulo najmanje 57 ljudi, preneo je jutros EFE.

Prema izvorima bliskim istrazi, uhapšeni se terete za pokušaj ubistva, podmetanje požara i uništavanje javne i privatne imovine.

Do sukoba je došlo u ranim jutarnjim satima u petak u gradu Fnidek, gde su se manje grupe ljudi, koje su se nalazile na brdima u blizini graničnog prelaza sa Seutom, sukobile sa marokanskim bezbednosnim snagama i zapalile više vozila.

Migrantska kriza izbila je u četvrtak, kada je, prema proceni vlasti Seute, oko 60.000 migranata ilegalno prešlo granicu španske enklave.

Sporazum Madrida i Rabata o hitnoj repatrijaciji migranata bez dokumenata, uz privremeno zatvaranje preduzeća u Seuti zbog krize, omogućio je povratak oko 53.000 ljudi u Fnidek tokom petka.

Masovni priliv dodatno je opteretio ovaj grad sa manje od 80.000 stanovnika, gde su prodavnice, restorani i banke ostali zatvoreni zbog straha od novih incidenata.

Iako su hiljade migranata već krenule ka svojim matičnim gradovima, mnogi i dalje borave na ulicama, noće u parkovima i na javnim površinama i pokušavaju da pronađu prevoz kako bi napustili sever Maroka.

Komunalne službe uklanjaju šut, kamenje i ostatke zapaljenih vozila u blizini granice sa Seutom, dok se stanje na tom području postepeno stabilizuje.

Albares: Gotovo svi migranti u Seuti vraćeni u Maroko, Šengenski prostor bezbedan

Ministar spoljnih poslova Španije Hose Manuel Albares izjavio je da su se gotovo svi migranti koji su ušli u Seutu već vratili u Maroko i naglasio da je integritet Šengenskog prostora "apsolutno obezbeđen".

On je naveo da nije moguće putovati iz španskih teritorija u Africi Seute i Melilje u evropske teritorije Španije bez policijske provere identiteta i pozvao na okončanje "namerne zabune" u vezi sa upravljanjem granicama i njenim uticajem na evropski prostor slobodnog kretanja.

U poslednjih 24 sata, više od 50.000 migranata prešlo je iz Maroka na špansku teritoriju Suetu na krajnjem severu Afrike, a u poslednjih nekoliko sati, više od 48.000 njih vratilo se u Maroko.

Thousands of migrants have streamed into the tiny Spanish territory of Ceuta in North Africa from Morocco, prompting local officials to call for help from Spain’s national government in Madrid to restore the border. pic.twitter.com/S2fTWapBzR — The Associated Press (@AP) 30. јул 2026.

Kao odgovor na situaciju, Španija je u Seuti rasporedila 400 pripadnika Nacionalne policije i Civilne garde.

Masovni ulazak migranata u špansku eksklavu Seutu iz Maroka izazvao je oštre reakcije u Evropskoj uniji, a više država članica zatražilo je od Španije da pojača kontrolu spoljne granice EU, dok su italijanske vlasti naložile zatvaranje pomorskih i vazdušnih granica sa Španijom, odnosno privremenu suspenziju Šengenskog prostora u odnosu na tu zemlju.



Reagujući na italijansku odluku, španski premijer Pedro Sančez izneo je podatke o broju neregularnih ulazaka migranata u pojedine zemlje Evropske unije, ističući da su "solidarnost i saosećanje" opcije, ali da poštovanje evropskih ugovora i podataka nisu.

"Prema podacima Fronteksa, između 2021. i 2026, broj nelegalnih prelazaka migranata u Italiju iznosi 478.600, preko Zapadnog Balkana 340.600, preko Grčke 259.800, preko Španije 234.760, a preko istočnih granica (Evropske unije) 48.000", napisao je Sančez na svom nalogu na mreži X.

On je ocenio da nije vreme za podele, već za nastavak izgradnje snažnije i ujedinjene Evropske unije.

Autor: D.B.