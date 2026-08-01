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DAN NAKON HAOSA U SEUTI: Noć protekla mirno, gotovo svi migranti vraćeni u Maroko: Španija pojačava zaštitu granice

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/STR ||

Noć u španskoj autonomnoj oblasti Seuta protekla je mirno, bez novih incidenata, saopštilo je jutros Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.

Ulazak u grad je potpuno obustavljen, a saobraćaj prema Maroku je nastavljen bez većih problema, preneo je "Pais".

U međuvremenu je počelo postavljanje zaštitnih barijera na lukobranu Tarahal, u okviru dodatnih mera bezbednosti.

Vlada Španije priznala je da nije predvidela razmere migrantske krize u Seuti, nakon što je oko 50.000 ljudi ušlo u grad tokom samo 24 sata.

- Jasno je da nismo imali informacije. Da smo ih imali, 50.000 ljudi ne bi moglo da uđe na način na koji su ušli za 24 sata - rekao je visoki vladin zvaničnik.

Prema navodima izvora iz vlade, pažnja državnih institucija prethodnih dana bila je uglavnom usmerena na velike šumske požare u centralnim i zapadnim delovima zemlje, koji su doveli do zatvaranja područja i evakuacije gotovo 100.000 ljudi.

Zbog toga migrantska situacija na granici sa Marokom nije bila u prvom planu, iako su postojali određeni signali upozorenja.

Među njima su bila upozorenja predsednika vlade Seute Huana Hesusa Vivasa, kao i početni izveštaji Civilne garde o postepenom povećanju broja migranata koji pokušavaju ilegalno da pređu granicu plivanjem.

- Tih dana niko nije govorio o Seuti. Dolasci su se stalno povećavali i pratili smo situaciju, sve dok se praktično preko noći sve nije pretvorilo u krizu - rekao je drugi član vlade.

U Maroku uhapšeno 70 ljudi posle sukoba tokom migrantske krize

Marokanske vlasti uhapsile su u poslednjih nekoliko sati 70 osoba zbog sumnje da su učestvovale u nasilnim incidentima koji su izbili nakon masovnog ilegalnog prelaska migranata u špansku enklavu Seutu, u okviru migrantske krize u kojoj je, prema dostupnim podacima, poginulo najmanje 57 ljudi, preneo je jutros EFE.

Prema izvorima bliskim istrazi, uhapšeni se terete za pokušaj ubistva, podmetanje požara i uništavanje javne i privatne imovine.

Do sukoba je došlo u ranim jutarnjim satima u petak u gradu Fnidek, gde su se manje grupe ljudi, koje su se nalazile na brdima u blizini graničnog prelaza sa Seutom, sukobile sa marokanskim bezbednosnim snagama i zapalile više vozila.

Migrantska kriza izbila je u četvrtak, kada je, prema proceni vlasti Seute, oko 60.000 migranata ilegalno prešlo granicu španske enklave.

Sporazum Madrida i Rabata o hitnoj repatrijaciji migranata bez dokumenata, uz privremeno zatvaranje preduzeća u Seuti zbog krize, omogućio je povratak oko 53.000 ljudi u Fnidek tokom petka.

Masovni priliv dodatno je opteretio ovaj grad sa manje od 80.000 stanovnika, gde su prodavnice, restorani i banke ostali zatvoreni zbog straha od novih incidenata.

Iako su hiljade migranata već krenule ka svojim matičnim gradovima, mnogi i dalje borave na ulicama, noće u parkovima i na javnim površinama i pokušavaju da pronađu prevoz kako bi napustili sever Maroka.

Komunalne službe uklanjaju šut, kamenje i ostatke zapaljenih vozila u blizini granice sa Seutom, dok se stanje na tom području postepeno stabilizuje.

Albares: Gotovo svi migranti u Seuti vraćeni u Maroko, Šengenski prostor bezbedan

Ministar spoljnih poslova Španije Hose Manuel Albares izjavio je da su se gotovo svi migranti koji su ušli u Seutu već vratili u Maroko i naglasio da je integritet Šengenskog prostora "apsolutno obezbeđen".

On je naveo da nije moguće putovati iz španskih teritorija u Africi Seute i Melilje u evropske teritorije Španije bez policijske provere identiteta i pozvao na okončanje "namerne zabune" u vezi sa upravljanjem granicama i njenim uticajem na evropski prostor slobodnog kretanja.

U poslednjih 24 sata, više od 50.000 migranata prešlo je iz Maroka na špansku teritoriju Suetu na krajnjem severu Afrike, a u poslednjih nekoliko sati, više od 48.000 njih vratilo se u Maroko.

Kao odgovor na situaciju, Španija je u Seuti rasporedila 400 pripadnika Nacionalne policije i Civilne garde.

Masovni ulazak migranata u špansku eksklavu Seutu iz Maroka izazvao je oštre reakcije u Evropskoj uniji, a više država članica zatražilo je od Španije da pojača kontrolu spoljne granice EU, dok su italijanske vlasti naložile zatvaranje pomorskih i vazdušnih granica sa Španijom, odnosno privremenu suspenziju Šengenskog prostora u odnosu na tu zemlju.


Reagujući na italijansku odluku, španski premijer Pedro Sančez izneo je podatke o broju neregularnih ulazaka migranata u pojedine zemlje Evropske unije, ističući da su "solidarnost i saosećanje" opcije, ali da poštovanje evropskih ugovora i podataka nisu.

"Prema podacima Fronteksa, između 2021. i 2026, broj nelegalnih prelazaka migranata u Italiju iznosi 478.600, preko Zapadnog Balkana 340.600, preko Grčke 259.800, preko Španije 234.760, a preko istočnih granica (Evropske unije) 48.000", napisao je Sančez na svom nalogu na mreži X.

On je ocenio da nije vreme za podele, već za nastavak izgradnje snažnije i ujedinjene Evropske unije.

Autor: D.B.

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