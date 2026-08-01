Očajnički potez Moskve: Kremlj stavio osnivača Telegrama Pavela Durova na listu terorista i ekstremista

Ruske vlasti donele su odluku da osnivača i vlasnika popularne aplikacije Telegram uvrste na zvanični registar terorista i ekstremista, što analitičari ocenjuju kao radikalan pokušaj kontrole informacija i zaoštravanje pritiska na nezavisne tehnološke platforme.

U najnovijem talasu obračuna sa nezavisnim informacionim kanalima i enkriptovanim komunikacijama, ruske državne službe zvanično su uvrstile Pavela Durova, osnivača i izvršnog direktora platforme Telegram, na spisak pojedinaca i organizacija povezanih sa terorizmom i ekstremizmom.

Ovaj potez Moskve predstavlja kulminaciju višegodišnjeg pritiska na tehnološkog preduzetnika koji je napustio Rusiju još 2014. godine, nakon što je odbio zahteve bezbednosnih službi da preda privatne podatke korisnika i ugasi opozicione grupe na svojoj prethodnoj društvenoj mreži.

Analitičari i posmatrači ocenjuju da uvrštavanje Durova na registar ekstremista odražava sve veću frustraciju i očaj vlasti u Kremlju zbog nemogućnosti da uspostave potpunu kontrolu nad Telegramom, koji je postao primarni izvor necenzurisanih vesti, izveštaja sa fronta i političkih diskusija širom regiona.Odluka o stavljanju na spisak terorista i ekstremista sa sobom nosi automatsko zamrzavanje svih eventualnih finansijskih sredstava i imovine koje Durov poseduje u Rusiji, kao i zabranu bilo kakvih finansijskih transakcija sa njim.

Pored finansijskih posledica, ovaj korak stvara pravni osnov za potencijalno proglašavanje celokupne aplikacije Telegram ekstremističkom organizacijom na teritoriji Ruske Federacije, čime bi se upotreba ove platforme i objavljivanje sadržaja na njoj moglo krivično goniti.

Uprkos ranijim pokušajima tehničke blokade Telegrama u Rusiji, koji su se pokazali potpuno neuspešnim usled naprednih tehnologija za zaobilaženje cenzure koje je Durovljev tim ugradio u softver, platforma je nastavila da beleži strmoglav rast upotrebe među građanima i medijima. Stručnjaci za digitalna prava ističu da stavljanje samog osnivača na listu terorista jasno ukazuje na to da su tradicionalni mehanizmi pritiska i cenzure iscrpljeni, te da Moskva sada pribegava najdastičnijim pravnim etiketama kako bi zastrašila domaće korisnike i ograničila slobodan protok informacija.

Autor: Pink.rs