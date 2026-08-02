PUCNJAVA U TRŽNOM CENTRU, IMA MRTVIH! Snimljen naoružani napadač dok trči i otvara vatru na sve oko sebe! Jeziva scena u Ajdahu! (VIDEO)

Tri osobe su poginule u pucnjavi koja se dogodila u subotu u trgovačkoj zoni u gradu Tvin Fols, u američkoj saveznoj državi Ajdaho, saopštili su gradski zvaničnici.

Načelnik policije Tvin Folsa Metju Hiks izjavio je novinarima da je napadač mrtav i da više ne postoji opasnost po građane.

#BREAKING

🚨Three people were killed in what police described as an “active shooter incident” around an In-N-Out Burger and other businesses in #TwinFalls, #Idaho, a city spokesperson said.#USA

https://t.co/CFKkeAj7sE

📸🪖This image shows a Western Hemisphere Command patch… pic.twitter.com/ioZrUAciYy — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) 01. август 2026.

Dojava o aktivnom napadaču primljena je oko 14:30 časova po lokalnom vremenu u blizini restorana In-N-Out Burger, koji se nalazi u prometnoj trgovačkoj zoni, rekao je za Rojters gradski koordinator za informisanje Džoš Palmer.

Oko sat vremena kasnije utvrđeno je da napadač više ne predstavlja pretnju, dodao je Palmer.

🚨 WOW! An absolute PATRIOT put his LIFE on the line and engaged the shooter at a Twin Falls, ID drive-thru



THIS is America 🇺🇸



This man exited his car and returned fire to force an active shooter to retreat, undoubtably saving COUNTLESS lives



A TRUE HERO pic.twitter.com/F1v4vrK1Um — Nick Sortor (@nicksortor) 02. август 2026.

Na konferenciji za novinare Hiks je rekao da u tom trenutku nije znao tačan broj poginulih, ali je Palmer za Rojters potvrdio da su tri osobe izgubile život, dok su najmanje dve povređene.

Three dead, two wounded at an In-N-Out in Twin Falls, Idaho. Saturday afternoon, out in the open, and hours later the gunman was still loose.



Video shows a man in a black shirt walking through the drive-thru with a rifle. He put rounds through the windshield of a parked Tesla.… pic.twitter.com/axdDL3TzLx — IredcapI (@IredcapI) 01. август 2026.

Među poginulima je i sam napadač, rekao je Hiks. Policija radi na utvrđivanju njegovog identiteta, kao i motiva pucnjave.

Policijska uprava Tvin Folsa objavila je na Fejsbuku da su neposredno nakon prijave zatvoreni putevi u tom delu grada, kao i obližnji most. Tvin Fols je grad sa oko 47.400 stanovnika i nalazi se u regionu Mejdžik Veli u centralnom delu savezne države Ajdaho.

Autor: A.A.