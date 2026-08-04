Rekordan udar zelene energije: Gotovo polovina struje u Evropskoj uniji proizvedena iz obnovljivih izvora

Tokom prvog kvartala 2026. godine, 45,5 odsto ukupno proizvedene električne energije u Evropskoj uniji poteklo je iz obnovljivih izvora energije, saopštili su evropski statistički organi.

Ovaj rezultat predstavlja vidljiv napredak u odnosu na isti period prethodne godine, kada je udeo obnovljivih izvora iznosio 42,7 odsto.

Vetroelektrane su ostale glavni pokretač evropske tranzicije ka čistoj energiji i činile su 44,9 odsto ukupne zelene struje u Uniji, što je takođe rast u odnosu na 42,3 odsto zabeleženih početkom 2025. godine. Na drugom mestu po zastupljenosti našle su se hidroelektrane sa udelom od 28 odsto, dok je solarna energija zauzela treću poziciju sa 17,3 odsto učešća. Preostali deo obnovljive energije proizveden je iz sagorevanja obnovljivih goriva (9,4 odsto) i ostalih izvora poput geotermalne energije (0,4 odsto).

Velike razlike među članicama Evropske unije

Predvodnici u proizvodnji zelene energije na nivou cele Unije bile su Danska, Portugalija i Litvanija. U Danskoj je iz obnovljivih izvora poteklo čak 90 odsto ukupne električne energije, uglavnom zahvaljujući kapacitetima vetroelektrana. Portugalija je zabeležila 82,9 odsto, pri čemu je najveći udeo ostvaren iz hidroelektrana, dok je Litvanija dostigla 75,7 odsto učešća, primarno uz pomoć energije vetra.

Sa druge strane, na samom dnu liste našle su se Češka, Malta i Slovačka, koje i dalje u velikoj meri zavise od konvencionalnih izvora. U Češkoj je iz obnovljivih izvora proizvedeno svega 12,7 odsto struje, na Malti 13 odsto, dok je u Slovačkoj taj udeo iznosio 17,2 odsto.