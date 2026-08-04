Stanovnici ovog sela preko 20 godina NISU OTVORILI PROZORE, a razlog se krije u ovim cisternama (FOTO)

Oko 350 stanovnika malog kanadskog mesta Sent Meris, na jugoistoku Njufaundlenda, više od dve decenije živelo je u pravoj ekološkoj noćnoj mori.

Sa svakim naletom vetra, u vazduhu se širio nesnosan, nepodnošljiv smrad koji ih je primoravao da prozore svojih domova drže čvrsto zatvorene. Izvor ove nesvakidašnje neprijatnosti nalazio se u napuštenoj fabrici - gde su stotine hiljada litara trulog sosa od ribe godinama fermentisale i propadale.

Nakon više od 20 godina oklevanja, u ovom selu konačno je započela obimna operacija dekontaminacije i čišćenja.

Kako je nastao ekološki problem

Sve je počelo još 2002. godine, kada je kompanija Atlantic Seafood Sauce Company zatvorila vrata svog pogona u Sent Merisu. Prilikom odlaska, vlasnici su iza sebe ostavili 110 ogromnih cisterni u kojima se nalazilo čak 1,5 miliona litara poznatog ribljeg sosa.

Pokvareni riblji sos usmrdeo celo selo

Iako se procenjuje da je u međuvremenu u posudama ostalo oko 900.000 litara, organski sadržaj u cisternama je tokom decenija potpuno istrulio i fermentisao. Pored neprijatnih mirisa koji su trovao vazduh, iz rezervoara se prelila i debela, smrdljiva muljevita masa koja je prekrila tlo oko fabrike.

Nakon dugogodišnjih pritisaka meštana i borbe oko finansiranja sanacije, mašine su konačno ušle na teren. Operacija uklanjanja nezdravog i smrdljivog otpada zahteva ogromne resurse.

Prema planu dekontaminacije, truli organski otpad biće utovaren i prevezen u susednu opštinu na bezbedno odlaganje, za šta će biti potrebno više od 200 kamiona. Očekuje se da će ova akcija koštati blizu milion dolara, ali će stanovnicima konačno omogućiti da nakon više od dvadeset godina udišu svež vazduh.

Autor: D.B.