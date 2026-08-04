Vozač završio u bolnici nakon više od 24 sata U POKVARENOM KAMIONU na 42 stepena: Sindikat optužuje poslodavca

Španski sindikat vozača SINACOAS saopštio je da je jedan vozač kamiona završio u bolnici sa simptomima toplotnog udara nakon što je, prema njegovim tvrdnjama, proveo više od 24 sata u pokvarenom kamionu bez klima-uređaja na temperaturama koje su prelazile 42 stepena Celzijusa.

Prema navodima SINACOAS-a, incident je počeo 23. jula u blizini mesta Ontigola, kada je vozač prijavio tehnički kvar na kamionu. Umesto da odmah organizuje pomoć, poslodavac mu je, kako tvrdi sindikat, naložio da nastavi vožnju sve dok sistem vozila ne izda upozorenje da mora da se zaustavi zbog potpuno zapušenog filtera čestica (DPF).

Kada je kamion stao, vozaču je navodno obećano da će biti poslata pomoć na putu. Međutim, pošto mehaničar nije stigao ni nakon nekoliko sati, ponovo je kontaktirao kompaniju. Tada mu je, prema navodima sindikata, rečeno da nastavi vožnju smanjenom brzinom uprkos kvaru.

Nakon više od dva sata uspeo je da stigne do mesta Gvaroman, gde je tokom noći istovaren teret. Vozilo je zatim uspelo da pređe još samo nekoliko kilometara do automatske benzinske pumpe bez prodavnice, restorana i drugih sadržaja, gde se potpuno pokvarilo.

Kako navodi SINACOAS, vozač je narednih više od 24 sata ostao zaglavljen u kabini bez klima-uređaja, izložen temperaturama višim od 42 stepena. Tokom tog perioda više puta je obavestio poslodavca o ozbiljnosti situacije i pogoršanju svog zdravstvenog stanja.

Sindikat tvrdi da je kompanija uporno odgovarala da je pomoć već organizovana, ali je vozač, nakon što je sam kontaktirao servis, saznao da mehaničar u tom trenutku još nije ni krenuo na teren. Takođe, navodi se da mu nisu ponuđeni hotelski smeštaj, taksi prevoz niti bilo kakva druga mogućnost da se skloni sa ekstremne vrućine.

Prema saopštenju sindikata, nakon što se uključio SINACOAS, kompanija je obavestila vozača da će dalja komunikacija biti vođena preko advokatske kancelarije ili spoljnog pravnog zastupnika.

Pošto je vozačevo zdravstveno stanje nastavilo da se pogoršava, on je sam pozvao hitnu pomoć. Oko 20.30 časova prevezen je u bolnicu, gde su mu dijagnostikovani simptomi toplotnog udara i povišen krvni pritisak. Nakon nekoliko sati posmatranja i terapije pušten je kući.

SINACOAS je najavio da će slučaj prijaviti nadležnim institucijama i zatražiti strože inspekcijske kontrole, kao i oštrije sankcije za kompanije koje, kako navodi, ugrožavaju zdravlje i bezbednost profesionalnih vozača.

Autor: D.B.