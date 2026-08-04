'JERUSALIM JE BURE BARUTA' Sazvan hitan sastanak arapskih i islamskih zemalja zbog Izraela: 'Ovo bi moglo da izazove VERSKI SUKOB širom muslimanskog sveta'

Jordan će u sredu biti domaćin hitnog sastanka ministara spoljnih poslova arapskih i islamskih zemalja zbog, kako navodi, "neposredne pretnje" izraelskog preuzimanja kontrole nad kompleksom džamije Al Aksa i Kupole na steni u Jerusalimu, što bi, prema navodima Amana, moglo da izazove "verski sukob" sa posledicama širom muslimanskog sveta.

Sastanak i upozorenje Jordana usledili su nakon pojačanih upada jevrejskih verskih ekstremista na prostor oko džamije Al Aksa i Kupole na steni, što Aman ocenjuje kao kršenje višedecenijskog sporazuma o statusu svetilišta, prema kojem je molitva na tom mestu dozvoljena samo muslimanima, navodi "Gardijan".

Jordan je dodatno zabrinut zbog nedavnog regrutovanja verskih Jevreja za posebnu policijsku jedinicu zaduženu za Hramovnu goru i očekuje nove izazove jordanskom starateljstvu nad svetim mestima tokom velikih jevrejskih praznika u septembru.

- Ovo je stalna i opasna pretnja kojoj pokušavamo da se suprotstavimo svim sredstvima koja su nam na raspolaganju - rekao je jordanski ministar spoljnih poslova Ajman Safadi za "Gardijan".

On je upozorio da bi "narušavanje postojećeg statusa" moglo da izazove verski sukob koji bi se proširio van Palestine i Jordana na ceo muslimanski svet.

Safadi, koji će predsedavati sastankom u sredu, okupio je ministre spoljnih poslova zemalja Arapske lige, kao i predstavnike Turske, Indonezije, Malezije i Pakistana.

- Jerusalim je bure baruta. Pokušavamo da objasnimo opasnost, protestujemo pravnim putem i pokušavamo da ukažemo na neposrednu opasnost nastavka izraelskih mera - rekao je Safadi.



Jordan je posebno zabrinut zbog šire izraelske politike prema Zapadnoj obali, za koju Aman strahuje da bi mogla da dovede do velikog raseljavanja Palestinaca i dodatne destabilizacije zemlje.

- Naš stav je da je to crvena linija koju nećemo dozvoliti da bude pređena. Svima smo jasno stavili do znanja da ćemo učiniti sve što je potrebno da sprečimo svaki pokušaj izraelskog raseljavanja Palestinaca u Jordan - rekao je Safadi.

On je ocenio da bi takav potez predstavljao kršenje međunarodnog prava i prava Palestinaca da ostanu na svojoj zemlji, ali i "ogromnu eskalaciju".

The Jordanian concerns are well-founded.



The integrity of Al Aqsa/the Temple Mt. is not merely essential to the character if Jerusalem, as well it is.



The abuse of the delicate eco-system of the Status Quo entails grave risks of convulsive violence, that will send shockwaves… — Daniel Seidemann (@DanielSeidemann) 04. август 2026.

Autor: D.B.