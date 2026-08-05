Ledi se krv u žilama zbog tragedije na granici! Većina ilegalnih migranata ekspresno vraćena, pale opasne optužbe na račun zlonamernih spoljnih sila!

Ministri unutrašnjih poslova zemalja članica Evropske unije održali su hitnu vanrednu videokonferenciju povodom dramatičnog razvoja situacije i opasne krize koja je izbila na spoljnoj granici u Seuti. Tokom ovog vanrednog sastanka, španska delegacija, Evropska komisija i Evropska služba za spoljne poslove podelile su svoje najnovije procene povodom dešavanja u proteklim danima, pri čemu je poslata jasna i nedvosmislena poruka da Evropska unija stoji potpuno ujedinjena u odbrani svojih spoljnih granica.

OGROMNA VEĆINA MIGRANATA HITNO VRAĆENA, PALE I SUZE ZBOG TRAGEDIJE!

Predsedavajući sastanka, irski ministar pravde, unutrašnjih poslova i migracija Džim O’Kalahan, poručio je da Evropska unija u potpunosti stoji uz Španiju i da je spremna da zaštiti svoje spoljne granice od ilegalnih migracija. On je pohvalio izuzetno brzu reakciju španskih vlasti i izrazio najdublje saučešće zbog tragičnog gubitka ljudskih života tokom pokušaja prelaska granice. O’Kalahan je podvukao da su spoljne granice zajednička odgovornost svih članica i da problem migracija zahteva jedinstven i odlučan evropski odgovor. Najnoviji podaci španskih vlasti i Evropske komisije potvrđuju da je velika većina ljudi koji su ilegalno prešli granicu već vraćena, pri čemu niko od njih nije uspeo da nastavi kretanje ka kopnenom delu Španije ili drugim državama Evropske unije.

ŽESTOK UDAR NA KRIJUMČARE I PRAĆENJE DRUŠTVENIH MREŽA!

Članice Evropske unije i zemlje šengenskog prostora bile su potpuno jedinstvene u pružanju snažne solidarnosti Španiji, ističući važnost nemilosrdne i neprestane borbe protiv mreža za krijumčarenje migranata. Na sastanku je usaglašeno da je neophodno dodatno ojačati procese povratka, utvrditi granice i izgraditi duboka partnerstva sa trećim zemljama kako bi se stvorile prave prilike za ljude u njihovim matičnim državama i poboljšalo upravljanje migracijama. Pored toga, ministri su naglasili potrebu za unapređenjem zajedničkog praćenja situacije na terenu kroz sisteme ranog upozoravanja, procene pre same granice i detaljan nadzor društvenih mreža. Na samom kraju, posebno je podvučeno da se komunikacija u kriznim trenucima mora dodatno pojačati i uskladiti kako bi se efikasno suzbili zlonamerni spoljni akteri koji sprovode manipulacije informacijama i mešanje sa strane.

